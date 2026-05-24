Назван итог поисков россиянки, упавшей в горную реку в Южной Осетии
Спасатели нашли погибшей россиянку, упавшую с подвесного моста в горную реку Большая Лиахва в Южной Осетии. Об этом сообщило МЧС республики.
Тело обнаружили примерно в 35 километрах от места происшествия вниз по течению. Сейчас там вместе с группой находится глава ведомства Ибрагим Гассеев. О трагедии проинформировали следственные органы.
Несчастный случай произошел поздним вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района. 52-летняя жительница подмосковных Химок приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма.
Поиски длились три дня, в них участвовали около 200 человек, в том числе МВД и минобороны Южной Осетии, а также грузинская сторона. Спасатели обследовали почти 70 километров территории.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял ситуацию под личный контроль, а прокуратура начала доследственную проверку для оценки уровня безопасности на турбазе и мосту.
Читайте также: