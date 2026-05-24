APP: 16 человек погибли при подрыве поезда на юго-западе Пакистана
В результате подрыва поезда в городе Кветта на юго-западе Пакистана погибли 16 человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщает местное агентство Associated Press of Pakistan.
Трагедия произошла в воскресенье, 24 мая, когда поезд с пассажирами пересекал железнодорожные пути в районе Чаман-Пхатак.
В настоящее время выясняются точные причины и обстоятельства произошедшего. Также уточняется информация о погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик погиб, а 18-летний парень пострадал после падения с поезда метро в Нью-Йорке. Подростки ехали на крыше вагона состава, который двигался в сторону Манхэттена. После происшествия обоих госпитализировали, однако спасти младшего из них не смогли. Второй юноша находится в критическом состоянии.
