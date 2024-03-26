Назван максимальный срок списания долгов жертвам теракта в «Крокусе»

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Финансовый эксперт Алексей Кричевский заявил, что списание всех долгов жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» займёт максимум месяц.
«Всё зависит от пакета документов и типа задолженности. С одной стороны, банки планировали связаться с пострадавшими и семьями погибших, но лучше это сделать их семьям, чтобы было быстрее. Банки и микрофинансовые организации запросят доказательства того, что человек находился в концертном зале и получил там травмы или ушёл из жизни», — пояснил в беседе с Газета.ру Кричевский.Он отметил, что такие документы можно получить в больнице, МФЦ или морге в зависимости от ситуации, после чего предоставить необходимые справки банку.
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