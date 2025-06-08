Назван первый получивший пожизненное лишение свободы за убийство по ошибке киллер

08 июня 2025, 17:53

Киллер Александр Левин первым получил пожизненный срок за убийство по ошибке

Фото: istockphoto/konstantin71

Киллер Александр Левин выполнял заказ на предпринимательницу, но ошибся и убил в подмосковной Балашихе четырех человек в 2007 году, за что первым получил пожизненный срок за убийство по ошибке. Об этом пишет портал «Лента.ру».