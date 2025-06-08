Назван первый получивший пожизненное лишение свободы за убийство по ошибке киллер
Киллер Александр Левин выполнял заказ на предпринимательницу, но ошибся и убил в подмосковной Балашихе четырех человек в 2007 году, за что первым получил пожизненный срок за убийство по ошибке. Об этом пишет портал «Лента.ру».
Обозреватели уточнили, что тогда погибли Нина Кузнецова, Валида Халилова, Сергей Гашко и Лидия Васильева. Убийцу задержали в начале мая 2007 года, преступление вызвало широкий общественный резонанс. Высшую меру наказания Александр Левин получил летом 2008 года. Сейчас он находится в колонии особого режима «Полярная сова».
Она расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего в «Полярной сове» отбывают наказание, примерно, 450 человек.
Читайте также: