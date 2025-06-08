В Волгоградской области задержали участников ОПГ за серию краж из элитных домов
В Волгоградской области полиция задержала пятерых ранее судимых мужчин, которые подозреваются в совершении краж в элитных поселках и ЖК. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства организованная группа с ноября 2024 года тщательно выбирала объекты для кражи. Преступники с помощью радиостанций, квадрокоптеров и «глушилок» GPS-сигналов следили за хозяевами дорогого жилья. Когда владельцы отсутствовали, мужчины проникали в дома и похищали все ценности.
Сотрудники уголовного розыска и бойцы Росгвардии задержали пятерых рецидивистов по подозрению в 14 эпизодах хищения. По данным полиции, в ходе обыска у подозреваемых изъяли более миллиона рублей, иностранную валюту, телефоны, бытовую технику и около 100 ювелирных изделий.
Возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры пресечения.
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