В Волгоградской области задержали участников ОПГ за серию краж из элитных домов

08 июня 2025, 17:03

В Волгограде задержали группу воров за кражи в элитных поселках

Фото: Istock/AnnaStills

В Волгоградской области полиция задержала пятерых ранее судимых мужчин, которые подозреваются в совершении краж в элитных поселках и ЖК. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.