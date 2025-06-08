Медбрат частной клиники задержан по подозрению в изнасиловании школьника во время ЭКГ
Медбрата из московской частной клиники подозревают в надругательстве над 16-летним школьником. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Молодой человек пришел в клинику, чтобы пройти необходимые процедуры для получения медицинской книжки. Во время приема медбрат сначала внес данные школьника в электронную карту, после чего попросил парня поднять футболку и спустить штаны.
Затем медбрат начал насиловать молодого человека. Через некоторое время в кабинет ворвались мать пострадавшего вместе с администратором клиники. На место сразу же прибыли полицейские. Против медбрата возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях.
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