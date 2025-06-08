Медбрат частной клиники задержан по подозрению в изнасиловании школьника во время ЭКГ

08 июня 2025, 14:11

Baza: в Москве медбрата арестовали за изнасилование школьника во время ЭКГ

Фото: iStock/megaflopp

Медбрата из московской частной клиники подозревают в надругательстве над 16-летним школьником. Об этом пишет Telegram-канал Baza.