Достижения.рф

В Тверской области подростки-мигранты избивали сверстников и выкладывали видео в TikTok

Фото: iStock/Motortion

В Тверской области группа несовершеннолетних мигрантов систематически избивала местных подростков, а затем публиковала ролики с издевательствами на платформе TikTok. Инцидент получил огласку после жестокого нападения на 15-летнего школьника.



Как рассказала мать пострадавшего, её сын заступился за друга, который долгое время подвергался издевательствам со стороны этнической группировки. В результате подросток получил тяжёлые травмы и вместе с другим пострадавшим был госпитализирован.

Следственный комитет начал проверку по факту нападения. Правоохранительные органы устанавливают всех причастных к избиениям и публикации видео. В случае подтверждения вины несовершеннолетних агрессоров их могут поставить на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних или направить в спецучреждения.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0