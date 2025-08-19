В Тверской области подростки-мигранты избивали сверстников и выкладывали видео в TikTok

19 августа 2025, 09:30

Фото: iStock/Motortion

В Тверской области группа несовершеннолетних мигрантов систематически избивала местных подростков, а затем публиковала ролики с издевательствами на платформе TikTok. Инцидент получил огласку после жестокого нападения на 15-летнего школьника.