В Тверской области подростки-мигранты избивали сверстников и выкладывали видео в TikTok
В Тверской области группа несовершеннолетних мигрантов систематически избивала местных подростков, а затем публиковала ролики с издевательствами на платформе TikTok. Инцидент получил огласку после жестокого нападения на 15-летнего школьника.
Как рассказала мать пострадавшего, её сын заступился за друга, который долгое время подвергался издевательствам со стороны этнической группировки. В результате подросток получил тяжёлые травмы и вместе с другим пострадавшим был госпитализирован.
Следственный комитет начал проверку по факту нападения. Правоохранительные органы устанавливают всех причастных к избиениям и публикации видео. В случае подтверждения вины несовершеннолетних агрессоров их могут поставить на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних или направить в спецучреждения.
