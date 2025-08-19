Появились шокирующие подробности жестокого избиения футболиста в Подмосковье
Футболист, член «Русской общины», был жестоко избит группой людей после матча в подмосковном Щёлкове 18 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Полиция задержала группу лиц, подозреваемых в избиении спортсмена в городе Щёлково. Инцидент, который привёл к тяжёлым последствиям, произошёл после футбольного матча. Представители «Русской общины» помогали правоохранителям в розыске и задержании подозреваемых в нескольких регионах.
В настоящее время задержано около десяти человек, однако факт освобождения двоих из них вызывает вопросы у пострадавшей стороны. Состояние избитого футболиста оценивается как критическое. У него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы и разрыв гортани.
Отмечается, что на потерпевшего мужчину толпой напали мигранты и избивали его до потери сознания.
