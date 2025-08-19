Появились шокирующие подробности жестокого избиения футболиста в Подмосковье

19 августа 2025, 14:00

Член «Русской общины» находится в критическом состоянии после нападения в Щёлкове

Фото: Istock/gorodenkoff

Футболист, член «Русской общины», был жестоко избит группой людей после матча в подмосковном Щёлкове 18 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».