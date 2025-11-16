Названа давность смерти обезглавленного мальчика из московского пруда
Ребенок, голову которого нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы, умер не более двух дней назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, личность погибшего пока не установили.
Напомним, утром 16 ноября рабочие обнаружили в водоеме останки мальчика и вызвали полицию. Части тела находились в пакете и рюкзаке. Прибывшие на место водолазы обследовали водоем, но больше ничего не нашли.
В связи с находкой следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Также они назвали приметы подозреваемого: мужчина ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения.
Возраст погибшего находится в интервале от семи до десяти лет. Предполагается, что школьника сначала задушили, а затем расчленили лобзиком, чтобы скрыть преступление.
Читайте также: