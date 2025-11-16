Названа давность смерти обезглавленного мальчика из московского пруда

16 ноября 2025, 17:54

ТАСС: найденный в Гольяновском пруду мальчик умер не более двух дней назад

Фото: iStock/Motortion

Ребенок, голову которого нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы, умер не более двух дней назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.