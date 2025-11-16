Достижения.рф

Стали известны новые детали в деле обезглавленного в Москве школьника

SHOT: В рюкзаке нашли останки школьника со светлыми волосами
Фото: istockphoto/blinow61

В рюкзаке, найденном возле Гольяновского пруда в Москве, обнаружили останки школьника со светлыми волосами. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По данным СМИ, там же были разные бумажки и мелкий мусор. По предварительным данным, мальчика убили примерно сутки назад.

Рюкзак вскоре обнаружили рабочие, проводившие ремонтные работы у пруда. Ребенку, предположительно, 7-10 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Расследование ведётся под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что появились новые подробности об обезглавленном мальчике из Москвы.

