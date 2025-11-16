Появились новые подробности об обезглавленном мальчике из Москвы

16 ноября 2025, 16:58

Baza: водолазы не нашли в Гольяновском пруду других частей тела убитого мальчика

Фото: iStock/Oleg Elagin

Водолазы завершили поиски останков мальчика, рюкзак с головой которого нашли в водоеме на востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.