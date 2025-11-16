Появились новые подробности об обезглавленном мальчике из Москвы
Водолазы завершили поиски останков мальчика, рюкзак с головой которого нашли в водоеме на востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Гольяновский пруд полностью прочесали, но никаких других частей тела в нем не нашли. Где они находятся, сейчас предстоит выяснить следователям. Пакеты и рюкзак отправили на экспертизу.
По данным источника, школьника сначала задушили, а затем расчленили лобзиком, чтобы замести следы. Также появились приметы подозреваемого: мужчина ростом около 180 сантиметров и среднего телосложения.
Напомним, рюкзак с головой мальчика рабочие нашли сегодня около 09:30 и вызвали на место полицию. Примерный возраст погибшего — 7-10 лет.
