В деле с найденной в Гольяновском пруду головой мальчика есть подозреваемый
В деле об убийстве мальчика, чью голову нашли в Гольяновском пруду, появился первый подозреваемый.
По данным «Базы», это мужчина ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения. Его личность и местонахождение сейчас уточняются.
Ночью 14 ноября местные жители видели подозрительного прохожего. Неизвестный бросил в пруд пакет, внутри которого находился рюкзак с головой. Позже установили, что убитый — ребёнок примерно 7-10 лет. Предварительно, тело было расчленили лобзиком.
Водолазы прочёсывают пруд в поисках других останков. Опрашивают рабочих, сделавших находку, и изучают записи с камер наблюдения.
