В деле с найденной в Гольяновском пруду головой мальчика есть подозреваемый

Фото: istockphoto/blinow61

В деле об убийстве мальчика, чью голову нашли в Гольяновском пруду, появился первый подозреваемый.



По данным «Базы», это мужчина ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения. Его личность и местонахождение сейчас уточняются.

Ночью 14 ноября местные жители видели подозрительного прохожего. Неизвестный бросил в пруд пакет, внутри которого находился рюкзак с головой. Позже установили, что убитый — ребёнок примерно 7-10 лет. Предварительно, тело было расчленили лобзиком.

Водолазы прочёсывают пруд в поисках других останков. Опрашивают рабочих, сделавших находку, и изучают записи с камер наблюдения.

Никита Кротов

