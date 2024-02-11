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В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками — МВД

11 февраля 2024, 07:54
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

В Севастополе два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мотоциклом. Об этом сообщает городской управление МВД России.
Уточняется, что ДТП случилось в ночь на воскресенье, 11 февраля.

«Водитель Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, движущегося во встречном направления прямо», — проинформировали правоохранители.


Водитель мотоцикла и 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. Водитель Mercedes направлен на прохождения медосвидетельствования, проводится проверка.

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Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле
Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле
11 февраля 2024, 06:55

Фото: iStock/DmyTo

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на девочку, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По счастливой случайной прохожей удалось спасти подростка: она смогла разогнать животных.

Инцидент произошел рано утром 10 февраля у дома № 50а на улице Металлургов. О состоянии школьницы и о ее возможных травмах не сообщается.

По словам очевидца, девочка, предположительно, шла из школы, когда на нее набросилась стая собак. Это не первый случай подобных происшествий в этом районе. Очевидица также поделилась, что сама испытала шок от увиденного.

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Застрявшие на Эльбрусе альпинисты запросили помощь спасателей
МЧС: застрявших на Эльбрусе альпинистов эвакуировали на высоту 3850 метров
11 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/yanik88

Группа альпинистов из двух человек, находящихся на горе Эльбрус, запросила о помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Альпинисты оказались в затруднительном положении на высоте пять тысяч метров. Для оказания помощи выдвинулись 9 спасателей и 2 единицы техники.

В 23:34 поисково-спасательные операции были завершены, и альпинистам удалось спуститься до высоты 3850 метров на станцию Гара-Баши. Там они отказались от дальнейшей помощи. Группа состояла из гида из Казахстана и россиянки.

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#горы
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На Кубани погибли люди в ДТП со скорой
МВД: на Кубани погибли люди в ДТП со скорой
11 февраля 2024, 00:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Новопокровском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором участвовал автомобиль скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В результате аварии два человека погибли, еще два получили ранения. Инцидент произошел вечером 10 февраля в станице Калниболотская, когда автомобиль «ВАЗ-2112» столкнулся с машиной скорой помощи, двигавшейся впереди.

Погибли водитель и пассажир легковой машины, а среди пострадавших — водитель и пассажир автомобиля скорой помощи.

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В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в образовательный центр
112: в Элисте мужчина бросил гранату в центр медиации и образовательных услуг
10 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/by sonmez

В Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в результате ЧП два человека пострадали, их госпитализировали. Еще один скончался от полученных травм. На месте трагедии работают оперативные службы.

На данный момент личность погибшего не установлена. Примечательно, что образовательный центр, куда попала граната, находится на первом этаже жилого дома.

Согласно данным Telegram-канала Shot, взрыв мог совершить недовольный посетитель данного центра после конфликта с сотрудниками.

Ранее сообщалось, что на территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Практически два килограмма взрывчатки с ручным детонатором находились в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода.

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Два реактора на АЭС «Шинон» во Франции остановлены из-за пожара
На крупной французской АЭС из-за пожара отключены два энергоблока
10 февраля 2024, 20:57

Фото: istockphoto/vlastas

На крупной атомной электростанции «Шинон», расположенной в центральной части Франции, произошёл пожар. Из-за этого была приостановлена работа двух реакторов.
По сообщению французской газеты France Bleu, изначально пожар возник в энергоблоке №3. Там по неустановленным пока причинам загорелась трансформаторная подстанция. Огонь сумели достаточно быстро потушить подоспевшие сотрудники аварийных и пожарных служб. Руководство АЭС заверило, что никакой опасности для населения ближайших районов и окружающей среды нет, так как огонь распространялся «за пределами ядерной зоны».

Тем не менее, из-за прекращения работы атомного реактора №3, а также №4, который отключили в целях безопасности, на какое-то время сократится объём выработки энергии. Скорее всего, полноценная работа станции возобновиться только после окончания расследования. Конкретные сроки не уточняются.

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#франция
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В Адыгее во время урока в школе частично обрушился потолок
СК: в Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе
10 февраля 2024, 19:44

Фото: iStock/Smederevac

Потолок обрушился во время урока в школе №25 в адыгейском поселке Энем. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.
Сообщается, что один мальчик получил травму. Медики диагностировали у ребенка ушиб плеча.

В настоящее время техники и сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной ЧП. По данным источника, в образовательном учреждении проводится ремонт санузлов, что могло стать причиной происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье новорожденный получил сотрясение мозга, когда на него обвалился потолок. У новорожденной сотрясение мозга и гематомы по всему телу. Семья малышки считается неблагополучной и состоит на учете в ПДН.

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#подмосковье
#ремонт
#чп
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#происшествия
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#школа
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В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе
Shot: в Петербурге обезвредили взрывное устройство на металлургическом заводе
10 февраля 2024, 13:02

Фото: iStock/aerogondo

На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что практически два килограмма взрывчатки с ручным детонатором находились в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода. Согласно информации источника, место обнаружения бомбы было оцеплено.

Всех людей эвакуировали. Место, где обнаружили взрывное устройство, не попадает под обзор камер видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кто пронес пакет на территорию. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы. Об этом заявляло ФСБ.

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#сотрудники
#бомба
#взрывчатка
#санкт-петербург
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Американец забил до смерти дочь, разрубил и принес по частям на работу
NYP: Повар из США убил и разрубил свою дочь, а затем принёс по частям в ресторан
10 февраля 2024, 07:18

Фото: iStock/Spoorloos

34-летний Адам Монтгомери ещё в 2019 году забил до смерти свою 5-летнюю дочь, а затем расчленил и отнес отрубленные части тела в ресторан, где он работал. Об этом 10 февраля пишет The New York Post со ссылкой на сообщение прокуратуры
Как сообщили прокуроры, малышка Хармони пропала без вести в 2019 году, но полиция узнала об этом только два года спустя. Его бывшая жена Кайла рассказала правоохранителям, что Адам несколько раз ударил Хармони после того, как она дважды попала в аварию в их семейной машине, где все Монтгомери жили после выселения из дома. Затем он купил пилу и арендовал грузовик, чтобы избавиться от тела, полагая, что ему удастся скрыться, если убитую девочку не найдут

Мужчина, работавший поваром и посудомойщиком в одном из ресторанов Нью-Гэмпшира, во время своей смены оставлял части тела дочери в морозильной камере рядом с едой

«Он регулярно приносил это с собой на работу и хранил в морозильной камере <...> Люди видели, как он приносил это туда и обратно. Они и представить себе не могли, что было в том пакете», — сказал прокурор Кристофер Ноулз.

Адам прятал тело своей дочери в самых разных местах: в багажнике машины друга, холодильнике в доме своей тещи, морозильной камере и даже в вентиляционном отверстии на потолке в приюте для бездомных.

Cейчас Монтгомери отбывает более чем 30-летний тюремный срок по обвинению в хранении оружия. В 2022 году он не признал себя виновным в убийстве своей дочери, надругательстве над трупом, нападении и подтасовке показаний свидетелей, и обвинил свою жену во лжи, чтобы защитить себя.

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#сша
#убийство
#дети
#прокуратура
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В небе над Брянской областью были перехвачены три украинских дрона
Минобороны заявило о перехвате трёх украинских БПЛА над Брянской областью
10 февраля 2024, 07:05

Фото: iStock/Zloyel

Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены три беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#украина
#брянская область
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