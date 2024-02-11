В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками — МВД

Фото: Фотобанк Московской области
В Севастополе два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мотоциклом. Об этом сообщает городской управление МВД России.
Уточняется, что ДТП случилось в ночь на воскресенье, 11 февраля.
Водитель мотоцикла и 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. Водитель Mercedes направлен на прохождения медосвидетельствования, проводится проверка.
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«Водитель Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, движущегося во встречном направления прямо», — проинформировали правоохранители.
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Диана Аванесян