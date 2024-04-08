Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта

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Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве, посвященного жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Ночью 5 апреля 49-летний безработный поджёг стихийный мемориал в Новых Ватутинках. Днем 8 апреля мужчина был задержан.
В отношении москвича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК России («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений»).
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека.
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В отношении москвича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК России («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений»).
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека.
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Алина Юрчак