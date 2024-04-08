В Москве найдено тело оперного певца и участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Заслуженный артист России, известный оперный певец и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров скончался в Москве. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, жена Кунгурова обратилась в полицию и сообщила, что её муж перестал выходить на связь. Тогда по адресу его проживания выехала полиция. Там возле дома правоохранители обнаружили тело мужчины.
Известно, что в последнее время у певца были проблемы с психикой. Он наблюдался у врача-психиатра в частной столичной клинике. Сейчас на месте происшествия работают профильные службы.
В 2023 году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Кроме того, он является заслуженным артистом Чечни и Ингушетии. У него осталось двое маленьких детей.
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Известно, что в последнее время у певца были проблемы с психикой. Он наблюдался у врача-психиатра в частной столичной клинике. Сейчас на месте происшествия работают профильные службы.
В 2023 году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Кроме того, он является заслуженным артистом Чечни и Ингушетии. У него осталось двое маленьких детей.
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Элина Позднякова