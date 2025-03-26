Участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров задержан в Москве за мошенничество

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В Москве правоохранители задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Он подозревается в мошеннических операциях с «Пушкинской картой», ущерб от которых составил около 1,3 миллиона рублей.
Об этом рассказал телеграм-канал Mash. Как выяснили следователи, 31-летний артист действовал вместе со своей знакомой Еленой Гурко, которая работает заместителем художественного руководителя концертного зала «Эльдар». По предварительным данным, преступная пара организовывала фальшивые выступления Кадырова, билеты на которые выкупались с помощью пушкинских карт. Никаких концертов в итоге не проводилось, а концертный зал получал переводы из федерального бюджета.
Общий ущерб казне от махинаций мошенников составил 1,3 миллиона рублей. Правоохранительные органы заинтересовались певцом, когда заметили, что на концерты не самого звёздного исполнителя уходит подозрительно много денег с государственного счёта. Причём людей, не имеющих пушкинских карт, он вовсе не интересовал.
В итоге к Кадырову наведался спецназ, артиста задержали. Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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Общий ущерб казне от махинаций мошенников составил 1,3 миллиона рублей. Правоохранительные органы заинтересовались певцом, когда заметили, что на концерты не самого звёздного исполнителя уходит подозрительно много денег с государственного счёта. Причём людей, не имеющих пушкинских карт, он вовсе не интересовал.
В итоге к Кадырову наведался спецназ, артиста задержали. Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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Александр Бойцов