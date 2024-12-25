Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

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Взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого БПЛА, взрывотехники ищут фрагменты беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
По его словам, данную версию подтверждают и результаты следственно-оперативных мероприятий.
Меняйло также отметил, что на камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл снаружи. В настоящее время ведутся поиски обломков беспилотника.
Также, по данным Министерства обороны, атака противник атаковал целый ряд регионов СКФО.
25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв. В результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар.
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Элина Позднякова