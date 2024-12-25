Новый взрыв в Осетии: БПЛА атаковал телевышку

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В Осетии произошел новый взрыв. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать телевышку, расположенную на улице Осетинская Горка во Владикавказе. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв, в результате которого выбило стекла в здании.
Жители Грозного сообщают о звуках взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее сообщалось, что во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв, в результате которого выбило стекла в здании.
Жители Грозного сообщают о звуках взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова