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Новый взрыв в Осетии: БПЛА атаковал телевышку

БПЛА попытался ударить в телевышку во Владикавказе
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Осетии произошел новый взрыв. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать телевышку, расположенную на улице Осетинская Горка во Владикавказе. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.



Ранее сообщалось, что во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв, в результате которого выбило стекла в здании.

Жители Грозного сообщают о звуках взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
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#казань
В Ивано-Франковской области атаковали Бурштынскую ТЭС
Сопротивленец Лебедев: в Ивано-Франковской области ударили по Бурштынской ТЭС
25 декабря 2024, 09:35

Фото: iStock/Tao Wang

По Бурштынской ТЭС, расположенной в Ивано-Франковской области, нанесли удар. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Бурштын, прилёт в ТЭС», — приводит слова сопротивленца РИА Новости.
В среду, 25 декабря, на Украине объявили воздушную тревогу, известно о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске.

Согласно информации, которой владеет украинский телеканал «Эспресо», после взрывов в Бурштыне в Ивано-Франковске пропал свет.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов писал в своём телеграм-канале, что на востоке Украины произошли серии взрывов.

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#свет
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В Белгородской области пожилая женщина погибла, защищая внука во время атаки ВСУ
25 декабря 2024, 08:41

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

30 декабря 2023 года в Белгородской области произошел трагический инцидент, когда пожилая женщина закрыла своим телом внука в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, женщина проявила невероятную храбрость и самоотверженность, спасая жизнь ребенка. К сожалению, она не выжила в результате обстрела. Сын погибшей, Михаил, работал тренером по футболу и позже присоединился к добровольческому отряду «Барс—Белгород».

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#сво
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Опубликованы кадры установки российского флага в Лозовой Харьковской области
SHOT опубликовал кадры установки российского флага в городе Лозовая
25 декабря 2024, 08:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В населенном пункте Лозовая Харьковской области установлен российский триколор. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Данный населенный пункт полностью освобожден бойцами ВС России от украинских националистов. Уточняется, что военные российской армии полностью контролируют Лозовую.




На кадрах можно заметить, как бойцы 27 ОМСБР 3 МСБ с позывными «Барсик» и «Буч» решили установить флаг РФ на подступах к памятнику Неизвестному солдату.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Бойцы ВС России уничтожили в Леонидово пехотное подразделение ВСУ

В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

#военные
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#взрывы
#аэс
#мсб
#тревога
#сво
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#воздушная тревога
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«Котёл» для ВСУ под Суджей, наступление в Курской области, освобождение села под Харьковом: последние новости СВО
25 декабря 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Christiantdk

Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях специальной военной операции, нанося удары по позициям Вооруженных сил Украины в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Интенсивные бои наблюдаются в районе Торецка и Краснолимана. О ситуации в курском приграничье и на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


В Суджанском районе Курской области российские подразделения активно наступают. Бойцам осталось всего несколько километров до административного центра — Суджи. Также сообщается о том, что российские войска вытеснили противника из Черкасской Конопельки и продвигаются к югу от Суджи. Министерство обороны России пока не комментирует эту информацию.

В ходе наступательных действий в Курской области российские военные уничтожили подразделение 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости представители силового ведомства РФ. По их данным, это произошло в районе населенного пункта Леонидово. Также отмечается, что российские бойцы ликвидировали четырех украинских военнослужащих во время перестрелки, а трое других были взяты в плен.

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Купянское направление


На Купянском направлении российская группировка продолжает увеличиваться. Стратегический плацдарм на западном берегу реки Оскол в районе Двуречной укрепляется, создавая основу для будущих наступательных операций.

В 5 километрах от Двуречной, в районе села Западное, идут бои, направленные на обеспечение безопасности плацдарма и очистку путей для дальнейших манёвров. В Загрызово российские войска вытеснили противника из центральной части села, фактически установив контроль над ним. Ожидается официальное подтверждение освобождения населённого пункта, что закрепит успех на этом участке фронта.


Харьковское направление


На Харьковском фронте ситуация остаётся стабильной, без значительных изменений. Особое внимание привлекло видео с российским флагом, установленным на вышке связи в селе Старица, которое контролируется российскими войсками. Южная часть населённого пункта продолжает оставаться в так называемой серой зоне. Захват вышки является важным тактическим достижением, обеспечивающим контроль над коммуникациями в районе.


Торецкое направление


В районе Торецка российские силы продвинулись в поселке Крымское и на западных окраинах, где подразделения провели механизированную атаку в сторону центра Щербиновки. Активные действия помогают сковывать резервы противника.

Часовоярское направление


В Часов Яре, в микрорайоне Северный, российские войска продвинулись вглубь района. Однако на огнеупорном заводе украинская сторона смогла подвести дополнительные резервы, что временно вынудило российские подразделения отступить. В микрорайоне Новый продолжаются столкновения между расчётами FPV-дронов, а боевые действия продолжаются в восточной части района.


Фото: iStock/Dmitry Andreev

Северское направление


На Северском направлении российские разведывательные подразделения успешно предотвратили попытку танковой атаки со стороны ВСУ. Благодаря оперативным действиям удалось избежать угрозы прорыва линии обороны и сохранить занятые позиции. Линия фронта в этом районе остаётся стабильной, что свидетельствует о надёжности оборонительных рубежей.


Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении продолжаются интенсивные бои. Российские силы установили контроль над двумя третьими территории села Терны и активно наступают на оставшуюся часть населённого пункта. Противник оказывает серьёзное сопротивление, однако российские войска сохраняют инициативу и постепенно продвигаются вперёд.

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Покровское направление


На Покровском фронте также идут ожесточённые столкновения в окрестностях Новоторецкого, Воздвиженки, а также на линии Песчаное – Сухой Яр. В восточной части посёлка Дачное ВСУ пока удерживают свои позиции, но на юге российские подразделения продвигаются в районах Волково, Солёное и Нововасильевка.

В районе Украинка – Заря российские войска освободили около 5 квадратных километров территории, выравнивая линию фронта. На участке Красное – Петропавловка – Старые Терны наши подразделения продолжают пробивать оборонительные позиции ВСУ, приближаясь к Андреевке.

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#статьи
#запорожская область
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Сотрудник Курской АЭС ушел на СВО после атаки на станцию
25 декабря 2024, 08:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Сотрудник Курской АЭС, который находился на станции в момент атаки ВСУ, после эвакуации подписал контракт с Минобороны России. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что его позывной — «Атом». По его словам, он получил такой позывной, так как работал на АЭС в Курчатове.

Боец поделился, что решил подписать контракт с российским оборонным ведомством, поскольку увидел солдат ВС РФ и его «как-то перевернуло». «Атом» заключил, что сейчас он является разведчиком-санитаром в группе.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Бойцы ВС России уничтожили в Леонидово пехотное подразделение ВСУ
25 декабря 2024, 08:10

Фото: iStock/Evgeny555

Подразделение 47-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено в ходе наступательных действий российских войск в районе населенного пункта Леонидово, расположенного в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что троих боевиков удалось взять в плен, еще четверо были ликвидированы в ходе перестрелки.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.

В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#танк
#пво
#воздушная
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В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
25 декабря 2024, 07:48

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Харькове на востоке Украины произошли серии взрывов, о которых сообщил мэр города Игорь Терехов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Терехов призвал жителей быть осторожными, отметив, что слышны звуки взрывов.

По информации издания «Общественное. Новости», зафиксировано не менее трех взрывов. В связи с этими событиями на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#танк
#пво
#воздушная тревога
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Российская ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников за ночь
25 декабря 2024, 07:40

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины, сообщает Министерство обороны России.
Согласно информации, 26 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской областью. Кроме того, по три БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской и Тамбовской областями, а один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российские вооруженные силы приблизились к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#дроны
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Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском
Марочко: российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском
25 декабря 2024, 07:13

Фото: iStock/IherPhoto

Российские вооруженные силы приблизились к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, в ходе продвижения российские войска начали мероприятия по освобождению этого населенного пункта.

«Оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков здесь весьма сложная, поскольку стратегические высоты на востоке от Зеленого Гая контролируются российскими войсками», — отметил Марочко, ссылаясь на свои источники.

Эксперт также подчеркнул, что перевес в личном составе и военной технике, наряду с другими факторами, создает угрозу окружения и уничтожения украинской группировки. В ответ на ситуацию украинское командование направило небольшое подкрепление из населенного пункта Боровая, однако этого недостаточно для полного покрытия санитарных и безвозвратных потерь противника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#конфликт
#днр
#сво
#всу
#танк
#рф
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