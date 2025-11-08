Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых
aif.ru: пропавшая семья Усольцевых могла стать жертвой несчастного случая
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» продолжает придерживаться версии о несчастном случае как основной причине исчезновения семьи Усольцевых в тайге. Об этом заявила представитель пресс-службы организации Серафима Чооду.
По ее словам, которые приводит aif.ru, возможно, что с супругами и их пятилетней дочерью что-то произошло в пути — например, кто-то травмировался, и это задержало Усольцевых на тропе.
Волонтеры пока не готовы ответить, жива ли семья, но несмотря на то, что с момента ее исчезновения прошло много времени, стараются верить в лучшее. Поиски пропавших продолжаются.
