Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых

aif.ru: пропавшая семья Усольцевых могла стать жертвой несчастного случая
Фото: iStock/Алексей Желтухин

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» продолжает придерживаться версии о несчастном случае как основной причине исчезновения семьи Усольцевых в тайге. Об этом заявила представитель пресс-службы организации Серафима Чооду.



По ее словам, которые приводит aif.ru, возможно, что с супругами и их пятилетней дочерью что-то произошло в пути — например, кто-то травмировался, и это задержало Усольцевых на тропе.

Волонтеры пока не готовы ответить, жива ли семья, но несмотря на то, что с момента ее исчезновения прошло много времени, стараются верить в лучшее. Поиски пропавших продолжаются.

Лидия Пономарева

