«Не имеет аналогов»: Исчезновение семьи Усольцевых поставило в тупик криминалистов

Криминалист Игнатов: дело о пропаже семьи Усольцевых не имеет аналогов
Криминалист Михаил Игнатов заявил, что исчезновение семьи Усольцевых в горном походе месяц назад не имеет аналогов в практике следственных органов. Его слова приводит aif.ru.
Эксперт назвал этот случай крайне необычным.
«Так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее», — заявил он.Специалист отметил, что в горах обычно пропадают одиночные туристы. Их тела потом находят в расщелинах или на ледниках. Однако одновременное исчезновение всей семьи без каких-либо следов не укладывается в стандартные сценарии.
Игнатов допустил версию о намеренном исчезновении Усольцевых с возможным отъездом за границу. Он сослался на отсутствие объективных предпосылок для гибели всей группы.
