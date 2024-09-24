Названа основная версия причины отравления семьи в Красноярском крае

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Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае, который родители использовали для обработки дома от насекомых. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка.
В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в больнице. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя. В прокуратуре региона сообщили, что основной версией отравления семьи считается отравление дихлофосом. Родители пришли в сознание в понедельник.
По данным канала, последняя обработка помещений была проведена 20 сентября. На следующий день, в шесть утра, дети проснулись с жалобами на сильные боли в животе. Младшая дочь, 6-летняя Арина, потеряла сознание, когда отец нес её к машине для поездки в больницу. Вскоре после этого потеряли сознание и остальные члены семьи.
Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса. Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась — анализы одной из погибших девочек и её отца не показали следов порошка.
В настоящее время родители восстанавливаются в больнице после отравления. Сообщается, что женщина, находящаяся на последнем месяце беременности, не может сдержать слез.
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В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в больнице. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя. В прокуратуре региона сообщили, что основной версией отравления семьи считается отравление дихлофосом. Родители пришли в сознание в понедельник.
По данным канала, последняя обработка помещений была проведена 20 сентября. На следующий день, в шесть утра, дети проснулись с жалобами на сильные боли в животе. Младшая дочь, 6-летняя Арина, потеряла сознание, когда отец нес её к машине для поездки в больницу. Вскоре после этого потеряли сознание и остальные члены семьи.
Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса. Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась — анализы одной из погибших девочек и её отца не показали следов порошка.
В настоящее время родители восстанавливаются в больнице после отравления. Сообщается, что женщина, находящаяся на последнем месяце беременности, не может сдержать слез.
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Дарья Осипова