Названа предположительная причина возгорания бензовоза на АЗС Ставрополья

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Причиной возгорания бензовоза на АЗС в Ставропольском крае стала вспышка паров топлива. Региональное Следственное управление Следственного комитета России указало причину в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Следователь СК России осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз», – объяснили в ведомстве.
В результате пожара бензовоза на АЗС вблизи села Журавское Новоселицкого округа пострадали водитель автомобиля и оператор станции, повреждены близлежащие автомобили. Проводится расследование по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Ставропольское МЧС сообщило, что открытый огонь на АЗС ликвидирован.
Загоревшийся на АЗС бензовоз был обнаружен в ночь на 21 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «112». Согласно предоставленной информации, пламя перекинулось на два автомобиля и здание АЗС.
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Александр Климов