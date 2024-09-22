Названа предположительная причина возгорания бензовоза на АЗС Ставрополья

Водолазы требуют от правительства Италии усилить охрану затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian, так как на борту могут находиться два сейфа с секретными данными. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников агентства, за этими данными могут начать охоту международные разведки.