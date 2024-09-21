Один человек пострадал при возгорании бензовоза и заправки в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае загорелись бензовоз и автозаправочная станция, один человек пострадал, сообщил в Telegram-канале врио главы Новоселицкого округа региона Виктор Фетисов.
Пожар произошел недалеко от поворота на село Журавское на трассе Александровское – Новоселицкое – Буденовск. На место происшествия прибыли пожарные бригады, а дорога была закрыта для движения.
Бензовоз, загоревшийся на АЗС, был замечен вечером 21 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «112». По имеющейся информации, пламя охватило два автомобиля и здание АЗС.
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«Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное», – добавил Фетисов.
Бензовоз, загоревшийся на АЗС, был замечен вечером 21 сентября, видео опубликовали в Telegram-канале «112». По имеющейся информации, пламя охватило два автомобиля и здание АЗС.
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Александр Климов