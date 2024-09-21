В Воронежской области потушили открытое горение в производственном помещении

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МЧС России ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что площадь горения к тому момента составляла 4500 квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что на месте ЧП проводится проливка и разбор конструкций.
К ликвидации пожара были привлечены более 60 специалистов и 23 единицы техники. Согласно предварительной информации ведомства, никто не пострадал. На данный момент причины возгорания уточняются.
Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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К ликвидации пожара были привлечены более 60 специалистов и 23 единицы техники. Согласно предварительной информации ведомства, никто не пострадал. На данный момент причины возгорания уточняются.
Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова