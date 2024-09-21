Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Воронежской области потушили открытое горение в производственном помещении

В Воронежской области потушили открытое горение в производственном помещении

21 сентября 2024, 07:23
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

МЧС России ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что площадь горения к тому момента составляла 4500 квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что на месте ЧП проводится проливка и разбор конструкций.

К ликвидации пожара были привлечены более 60 специалистов и 23 единицы техники. Согласно предварительной информации ведомства, никто не пострадал. На данный момент причины возгорания уточняются.



Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Апаринки пожар, начавшийся на складе, был локализован на площади 4 200 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

МЧС: склад пенопропиленовой тары тушат в Воронежской области

Появились кадры пожара на кабельном заводе в Подольске

Беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в Горловке
#склад
#мчс
#пожар
#радио
#чп
#кадры
#воронежская область
Алаудинов рассказал об использовании ВСУ в Курской области украденных машин
Алаудинов: ВСУ пользуются в Курской области украденными у мирных машинами
21 сентября 2024, 04:51

Фото: istockphoto/Evgeny555

Военнослужащие ВСУ используют автомобили, угнанные у мирных жителей Курской области, сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецподразделением «Ахмат», передает ТАСС.
«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», – подчеркнул он.

Таким образом Алаудинов прокомментировал данные о том, что ВСУ потеряли половину своей техники на западе под Курском.

Ранее Апти Алаудинов сообщал, что группе из 60 украинских солдат удалось скрыться от российских войск где-то в Курской области.

Генерал-майор также сообщил, что бойцам спецподразделения «Ахмат» на суджанском направлении удалось сбить вражескую технику, в том числе минометы, и уничтожить ангар, где хранилась техника.

Читайте также:

Алаудинов заявил о побеге группы украинских военных в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО

Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями
#курская область
#апти алаудинов
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регион с экс-чиновника взыскали больше 65 млн рублей
21 сентября 2024, 03:54

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывший заместитель мэра города Вилючинск Камчатского края должен вернуть в казну государства более 65 миллионов рублей, которые он получил в ходе нарушения закона о противодействии коррупции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Требование прокурора, направленное в суд, было полностью удовлетворено.

Ранее Мосгорсуд заключил под стражу бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского. Чиновник был задержан 17 июля. Ему предъявлено обвинение по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ. Мужчина отрицает все обвинения.

Читайте также:

Два полковника ФСБ осуждены за получение взятки от католических священников

Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ

Начальника по противодействию коррупции ФТС России задержали за коррупцию
#камчатка
#взятка
#прокуратура
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов заявил о побеге группы украинских военных в Курской области
Алаудинов: группа из 60 бойцов ВСУ сбежала от ВС РФ в Курской области
21 сентября 2024, 01:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Группа из 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежала от российских войск в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы, бросив все», – уточнил Алаудинов

Он добавил, что бойцам спецназа «Ахмат» на суджанском направлении удалось подбить вражескую технику, в частности, минометы, а также уничтожить ангар, где хранилась техника.

Ранее Алаудинов сообщил о тяжелом положении ВСУ в Курской области. По его словам, противник понес большой урон и нет ни одного участка, где он мог бы продвинуться хотя бы на 100 метров.

Читайте также:

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал сроки окончания СВО

Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам в Харькове
#курская область
#апти алаудинов
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине женщины перекрыли дорогу у ворот военного комиссариата
21 сентября 2024, 01:02

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Женщины перекрыли дорогу у ворот территориально центра комплектования (аналог военного комиссариата на Украине). Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
Как сообщает автор видео, мужчин незаконно удерживают в автобусе и пытаются вывезти, не допуская прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее стало известно, что в сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещен призыв ограниченно годных граждан до 25 лет.

До этого депутат Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не верят в то, что призванные из-за рубежа вернутся. По его мнению, украинцы, покинувшие страну, вряд ли вернутся, поскольку те, кто хочет служить, уже приехали.

Читайте также:

Депутат Верховной Рады бежал из страны и обвиняет СБУ в покушении на его жизнь

Лавров указал президенту Красного Креста на нарушение Киевом гуманитарных норм

Рогов: в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской частей на участках
#всу
#верховная рада
#украина
#призыв
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокаты Бакальчука высказались о его освобождении
Адвокаты Бакальчука: СК не нашел состава преступления в его действиях
21 сентября 2024, 00:09

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Адвокаты сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука сделали заявление о его освобождении, информирует «Коммерсантъ».
По словам представителей бизнесмена, следователи центрального аппарата СК России не нашли в поведении Бакальчука ничего противозаконного. Также было предложено обратиться в СКР за дополнительной информацией.

В то же время источники в правоохранительных органах считают, что «проблема Бакальчука еще не до конца решена». Следственные действия в отношении бизнесмена продолжаются.

Ранее стало известно, что следственные органы отпустили Бакальчука, который был задержан по обвинению в убийстве, покушении на сотрудника полиции и самоуправстве.

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба – сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.

Читайте также:

Совладелец Wildberries Бакальчук обратился к жене после освобождения

Суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs

Задержанный за стрельбу в офисе Wildberries Чичаев может быть бойцом «Ахмата»
#ск рф
#следственный комитет
#wildberries
#москва
#стрельба
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Брянской областью ликвидировали еще три беспилотника
Богомаз: над Брянской областью ликвидировали еще три БПЛА
20 сентября 2024, 23:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Еще три беспилотника сбиты над Брянской областью. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале губернатора российского региона Александра Богомаза.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области», – заявил он.

По словам главы региона, жертвы и разрушения в результате ударов отсутствуют. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее система ПВО сбила еще два беспилотника над Брянской областью.

20 сентября стало известно, что в районе села Колодное Курской области был сбит трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Поскольку обломки беспилотника были сбиты средствами ПВО и сильно обгорели, точную марку летательного аппарата установить не удалось.

Читайте также:

У курского села Колодное сбили новейший беспилотник ВСУ «Паляница»

Минобороны: Российские войска поразили цех сборки дронов «Паляница»

Shot: Один из БПЛА летел на Мурманск со стороны Норвегии
#пво
#бпла
#всу
#брянская область
#александр богомаз
#губернатор
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Совладелец Wildberries Бакальчук обратился к жене после освобождения
20 сентября 2024, 23:44

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Совладелец маркетплейса Wildberris сообщил, что находится дома и у него «все в порядке». Видеоролик опубликован в Telegram-канале бизнесмена.
«Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!!!» — сообщил он.

Также Бакальчук приветствовал свою жену Татьяну и рассказал, что 18 сентября он прибыл в офис Wildberiies в центре Москвы «с мирными намерениями для урегулирования вопросов».

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Читайте также:

Суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs

Задержанный за стрельбу в офисе Wildberries Чичаев может быть бойцом «Ахмата»

В компании Wildberries прокомментировали арест Владислава Бакальчука
#суд
#стрельба
#wildberries
#москва
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шестерых фигурантов дела Wildberries арестовали
20 сентября 2024, 23:36

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Все шестеро обвиняемых, получивших в пятницу 15 суткок лишения свободы «по делу Wildberries», арестованы за попытку проникнуть в приемный покой НИИ скорой помощи им. Скрифосовского, информирует РИА Новости.
В среду, 18 сентября, возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка. По словам очевидца, в это время Владислав Бакальчук пытался войти в здание вместе с неизвестными «бородачами», но им помешали охранники. Жертвами нападения стали два сотрудника офиса. Еще семь человек получили ранения.

Сам Бакальчук заявил, что приехал в офис на заранее запланированную встречу и что стрельба была актом агрессии против него.

Читайте также:

Избиение пенсионера в московском пункте выдачи Wildberries попало на видео

Силовики обыскивают дом Бакальчука по делу о Wildberries

Стало известно, как повлияло на состояние Бакальчук слияния Wildberries с Russ
#wildberries
#конфликт
#стрельба
#охрана
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкоры заявили о разминировании приграничной с Курской областью части Украины
20 сентября 2024, 23:23

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили инженерные машины разграждения (ИМР) к Курской областью для разминирования части приграничной территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По словам военных корреспондентов, российские силы регулярно уничтожают украинские ИМР. Предполагается, что ВСУ готовят новое наступление на российскую территорию.

«Напомним, что после понесенных потерь у н.п. Медвежье и Веселое ВСУ резко снизили боевую активность на участке границы в Глушковском районе, проводят перегруппировку и, по всей видимости, готовят новый удар, пытаясь разминировать пути для попытки прорыва», – отмечается в сообщениях.

Ранее командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахры Авирдзба рассказал о нарастающем окружении ВСУ в районе Курска.

Читайте также:

Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой

Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем

Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи
#курская область
#всу
#украина
#вс рф
#мина
Следите за нашими новостями
в удобном формате