МЧС: склад пенопропиленовой тары тушат в Воронежской области

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Возгорание на площади более трех с половиной тысяч «квадратов» тушат сотрудники МЧС РФ в Воронежской области. Информация опубликована в тг-канале ГУ МЧС по региону.
«В селе Новая Усмань горит производственное помещение на 3500 «квадратах», — сказано в публикации.
Уточняется, что горит склад, где хранилась пенопропиленовая тара на Полевой улице. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь тушат более полусотни спасателей, а также техника в количестве 18 единиц. Других подробностей нет.
Ранее публиковались кадры возгорания кабельного завода в подмосковном Подольске. Три десятка человек эвакуированы. Пламя охватило кровлю, а также третий и четвертый этажи здания.
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