В результате возгорания самолета в Анталье 10 россиян лишились загранпаспортов

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Российское консульство оказывает помощь россиянам, которые летели на загоревшемся в аэропорту турецкой Анталии Sukhoi Superjet 100. Некоторые пассажиры уже покинули аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
«Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — сообщили в ведомстве.
При этом уточняется, что 10 россиян в результате пожара остались без загранпаспортов. Генконсульство оказывает пассажирам рейса всю необходимую помощь. Дипломаты находятся на связи с турецкими властями, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут».
Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.
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