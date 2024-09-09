Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье

Фото: Екатерина Данилина
У самолёта-амфибии «Алекс-251», который рухнул в ходе тестового полёта недалеко от аэродрома в деревне Ватулино Рузского округа, мог отказать двигатель, на это указывают показания свидетелей, передаёт корреспондент Екатерина Данилова.
«Свидетели утверждают, что мотор самолета «чихнул» еще при взлете. После этого «Алекс-251» ушёл на второй круг – это можно расценить как решение пилотов посадить самолёт. Во время выполнения этого манёвра у самолета отказал двигатель. Потом свидетели услышали рёв мотора: возможно, пилоты пытались перезапустить двигатель. Затем самолет упал поблизости от СНТ «Бабаево-2», — говорится в сообщении.Оба пилота, находившиеся в самолёте, погибли.
А месте работают экстренные службы.
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