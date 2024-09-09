В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2

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В Рузском городском округе Подмосковья потерпел крушение легкий самолет Ан-2. Весь экипаж погиб, об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, «кукурузник» разбился у поселка Ватулино Рузского городского округа в районе аэродрома во время испытательного полета после ремонта. По предварительным данным оба члена экипажа погибли. На месте ЧП уже работают представитель экстренных служб. Причины крушения устанавливаются.
Ранее также сообщалось, что вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Позже стало известно, что борт потерпел крушение. Спасатели МЧС обнаружили тела 17 погибших пассажиров на месте крушения вертолета. ЧП могло произойти в условиях плохой видимости. Согласно предварительной информации, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.
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Элина Позднякова