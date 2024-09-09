Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье

Фото: iStock/Gudella
Опубликовано первое фото самолёта Ан-2, упавшего во время испытательного полёта в районе деревни Ватулино в Московской области. Снимок представил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в результате крушения погибли обо пилота. Самолёт, совершавший испытательный полёт использовался местным парашютным клубом.
Причиной падения назвали неполадки с мотором. Экипаж проводил первый тестовый полёт после длительно ремонта судна.
Всего в этот день самолёт поднимался в небо трижды. Первые два взлёта прошли штатно. А во время третьего что-то произошло с мотором, но самолёт продолжил полёт. Однако после этого он начал резко снижаться, после чего рухнул в кукурузное поле недалеко от аэродрома у деревни Ватулино.
Местный житель, увидевший произошедшее, поспешил к месту крушения с аптечкой. Он вытащил пилотов, опасаясь начала пожара. У обоих были разбиты головы, они находились без признаков жизни. Позднее на место происшествия прибыли спасатели и медики.
Читайте также:
В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2
Крупнейший аэропорт Швеции временно закрылся из-за неопознанных дронов в небе
Российский сухогруз отбуксировали в проливе Дарданеллы из-за поломки двигателя
Анастасия Чинкова