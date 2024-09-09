Туристы из России чуть не сгорели в пожаре в китайском отеле

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Туристы из России, приехавшие на отдых в Китай, чуть не сгорели во время пожара в отеле города Яньцзи. Об этом сообщает телеграм-канал PrimaMedia. Отмечается, что всего пострадали около 20 отдыхающих из Приморского края.
«Примерно в 23:20 во всем отеле выключился свет. Мы выглянули в коридор и увидели, как на нашем четвертом этаже по полу и с потолка идет густой серый дым», — приводят слова одной из пострадавших.По данным издания, пожар произошел в пристройке, которая находится над рестораном и кухней, после чего дымом заволокло весь четвертый этаж. Туристы рассказали, что им удалось спастись только через 10 минут благодаря другим отдыхающим.
Собеседники канала утверждают, что всему виной неисправная пожарная сигнализация и датчики тушения.
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