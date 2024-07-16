Названа предварительная причина крушения Superjet-100 в Подмосковье

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Самолет Sukhoi Superjet-100 мог разбиться под Коломной из-за неправильной установки датчиков угла атаки.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник, речь идет об ошибке одного из техников Луховицкого авиазавода. В ходе тяжелой формы технического обслуживания борта сотрудник установил 2 из 4 датчиков угла атаки с отклонением от нормы в пять градусов.
В итоге в землю воздушное судно направила система защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания — из-за некорректных показаний. Пилоты, как считают источники информагентства, не могли обойти систему защиты и не сумели выйти из пикирования, куда вошел самолет перед падением.
Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля около деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам свидетелей, сначала самолёт резко накренился и затем пошёл на снижение. В результате борт врезался в землю.
Внутри находились три члена экипажа — штурман и двое пилотов, все погибли.
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В итоге в землю воздушное судно направила система защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания — из-за некорректных показаний. Пилоты, как считают источники информагентства, не могли обойти систему защиты и не сумели выйти из пикирования, куда вошел самолет перед падением.
Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля около деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам свидетелей, сначала самолёт резко накренился и затем пошёл на снижение. В результате борт врезался в землю.
Внутри находились три члена экипажа — штурман и двое пилотов, все погибли.
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Алина Юрчак