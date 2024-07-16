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Названа предварительная причина крушения Superjet-100 в Подмосковье

«Известия»: Superjet-100 потерпел крушение из-за неправильной установки датчиков
16 июля 2024, 23:50
Фото: istock / Alexey Kartsev

Фото: istock / Alexey Kartsev

Самолет Sukhoi Superjet-100 мог разбиться под Коломной из-за неправильной установки датчиков угла атаки.
Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник, речь идет об ошибке одного из техников Луховицкого авиазавода. В ходе тяжелой формы технического обслуживания борта сотрудник установил 2 из 4 датчиков угла атаки с отклонением от нормы в пять градусов.

В итоге в землю воздушное судно направила система защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания — из-за некорректных показаний. Пилоты, как считают источники информагентства, не могли обойти систему защиты и не сумели выйти из пикирования, куда вошел самолет перед падением.



Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля около деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам свидетелей, сначала самолёт резко накренился и затем пошёл на снижение. В результате борт врезался в землю.

Внутри находились три члена экипажа — штурман и двое пилотов, все погибли.

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#самолет
#судно
#снижение
#крушение
#пилоты
Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС
Минэнерго объяснило причины ограничений электроэнергии на Юге РФ
16 июля 2024, 23:18

Фото: istock / MushroomsArtSeven

Временные ограничения энергопотребления введены в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Об этом проинформировало Минэнерго РФ.
«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — сказано в сообщении.
Бел электроэнергии остались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Севастополя, Крыма, Анапы, Армавира, Элисты, Новороссийска и ряда других населенных пунктов. Некоторое время из-за этого в Краснодаре не работали светофоры, было приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

Из-за этого в Краснодаре случилось авария на 103 трансформаторах — не функционировали 150 светофоров, остановилось движение транспорта, наблюдались перебои и в мобильной связи. Потребителей вынужденно переключили на аварийные источники питания.

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#авария
#движение
#жители
#аэс
#ограничения
#рф
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Сенатор США осужден по всем пунктам о взятотничестве
ABC: сенатор США Менендес осужден как взяточник и иноагент
16 июля 2024, 22:06

Фото: IStock/undefined undefined

Сенатор США Роберт Менендес, один из главных инициаторов американского режима санкций против России, признан виновным по всем пунктам обвинения в ходе судебного разбирательства по делу о коррупции, передает издание ABC.
«Прокуроры заявили, что 70-летний Менендес «выставил свою власть на продажу» в обмен на золото, конверты, набитые деньгами, чеки своей жене за неявку на работу и кабриолет Mercedes-Benz», — сообщает источник.

ФБР провела обыск в доме сенатора и обнаружила там, помимо прочего, до 400 тысяч долларов, спрятанных по всему дому.

Кроме того, Менендес стал первым американцем, которого осудили в США как иностранного агента. Правоохранители располагают информацией, что он помогал партиям различных стран за спиной Конгресса за материальное вознаграждение.

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#заявление
#взятка
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Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО
MK.RU: обвиняемый в теракте в «Крокусе» попал в стычку в СИЗО
16 июля 2024, 21:26

Фото: IStock/Synthetic-Exposition

В СИЗО «Лефортово» произошла стычка между фигурантом по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения. Об этом сообщил источник MK.RU.
Уточняется, что госслужащий вынужден был вести диалог с обвиняемым, который вскоре начал оскорблять его мусульманскую религию. Ругань едва не дошла до драки.

Некоторые источники утверждают, что в СИЗО «Лефортово» теперь введены дополнительные меры, призванные максимально сократить контакт сотрудников с террористами. Сейчас они сидят по четырем разным камерам, контакт между ними строго запрещен.

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#меры
#сизо
#крокус сити холл
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Престарелая женщина «ожила» в морге после двух часов, проведенных в мешке для трупов
В США женщина «воскресла» в морге после признания ее умершей
16 июля 2024, 20:19

Фото: IStock/gorodenkoff

Признанная умершей пенсионерка из США оказалась жива после того, как ее доставили в морг. Об этом пишет Daily Mail.
82-летняя Джанет Балдуччи получила травму во время падения и была отправлена в дом престарелых на лечение. Спустя год нахождения там у пожилой женщины началась хроническая усталость пропал аппетит.

В один день медсестра обнаружила ее без сознания, не смогла нащупать пульс и решила, что Балдуччи скончалась. Ее поместили в мешок для трупов и направили в морг, где у нее зафиксировали сердцебиение и экстренно госпитализировали.

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#медсестра
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Причиной большого пожара в Крыму стала искра от нарезки металла
МВД: неосторожное обращение с болгаркой привело к большому пожару в Коктебеле
16 июля 2024, 20:02

Фото: IStock/Олег Копьев

Пожар в Коктебеле был вызван действиями 50-летнего жителя Крыма, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Телеграм-канале.
Мужчина резал болгаркой металл рядом с сухой растительностью. В итоге искра попала на траву и огонь стал быстро разгораться. Сперва мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но тот быстро перекинулся на территорию заповедника «Карадагский» в Феодосии.

В результате работы чрезвычайных служб пожар был локализован и потушен на площади 40 га. В общей сложности было задействовано два вертолета Ка-32, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники. Есть двое пострадавших, погибших нет и 68 различных построек выгорело.

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Тренер сборной России по гребле Адаев погиб в ДТП под Воронежем
16 июля 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса Дмитрий Адаев погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе под Воронежем. Ему было всего 40 лет.
Трагедия произошла в Аниинском районе на автодороге «Курск - Саратов». Информация об этом появилась на сайте министерства спорта Саратовской области. Автомобиль Volkswagen Touareg, за рулём которого находился Адаев, столкнулся с грузовиком Shacman. От машины, которой управлял тренер, мало что осталось, её, по словам очевидцев, смяло как гармошку.

Дмитрий Адаев за годы своей спортивной карьеры выигрывал первенство Европы и становился призёром континентальных чемпионатов, был чемпионом мира среди студентов. Как тренер воспитал множество замечательных гребцов, в том числе бронзового призёра Олимпиады Алексея Коровашкова и обладателя серебряной олимпийской медали Ивана Штыля.

Министерство спорта выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что вместе с ними скорбит весь спортивный мир.

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#приз
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Число отравившихся шаурмой мигрантов на севере Москвы выросло до 17
СК: число отравившихся шаурмой мигрантов выросло до 17
16 июля 2024, 18:17

Фото: IStock/vitalssss

Число отравившихся шаурмой в Москве человек выросло до 17. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК) страны.
На данный момент установлено, что все пострадавшие имеют общий диагноз сальмонеллез. Следственные действия проводятся в трех точках, расположенных недалеко друг от друга, где могли закупаться едой приезжие.

Роспотребнадзор начал параллельное эпидемиологическое расследование.

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В Ижевске мужчина сбросил 10-летнюю девочку с 17-го этажа
16 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Ижевске мужчина сбросил девочку-подростка с балкона 17 этажа и после этого совершил самоубийство. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«По информации от очевидцев, сегодня около трёх часов дня местный житель в состоянии алкогольного опьянения привёл девочку в подъезд дома на улице 10 лет Октября и вместе с ней поднялся на один из верхних этажей. После этого он выбросил её из окна», — сообщили в издании.

Погибший был 25-летним молодым человеком с проблемами психического здоровья. Полиция пытается установить, какие отношения связывали погибших.

В настоящее время прокуратура Индустриального района Ижевска проводит проверку на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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На Ростовской АЭС произошёл сбой в работе одного из энергоблоков
16 июля 2024, 17:13

Фото: istockphoto / WangAnQi

На Ростовской атомной электростанции из-за автоматического срабатывания защиты был остановлен один из энергоблоков, сообщили в РИА Новости.
В «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС был автоматически отключен от сети из-за проблем с турбогенератором. Причины неполадок выясняются. Радиационный фон в норме.

«Энергоблок был отключен автоматически из-за проблем с турбогенератором. Причины произошедшего устанавливаются. Радиационный фон в норме», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее во вторник Министерство энергетики РФ проинформировало о том, что в энергосистеме юга России были введены ограничения на потребление электроэнергии в размере 1,5 ГВт из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС.

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