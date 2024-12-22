Названа предварительная причина схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д

Фото: iStock/Perytskyy
Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары. Об этом сообщили в РЖД, передает РИА Новости.
По данным ведомства, в настоящее время ведется расследование по факту произошедшего.
Напомним, 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов. 42 вагона сошли с рельсов.
Читайте также:
Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов
Последствия взрыва в отделении банка в Петербурге попали на видео
В Химках взорвали салют в почтовом отделении
Екатерина Коршунова