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Названа предварительная причина схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д

РЖД: Излом рамы колесной пары мог стать причиной схода вагонов на ЗабЖД
Фото: iStock/Perytskyy

Фото: iStock/Perytskyy

Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары. Об этом сообщили в РЖД, передает РИА Новости.


По данным ведомства, в настоящее время ведется расследование по факту произошедшего.

Напомним, 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов. 42 вагона сошли с рельсов.

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#ржд
В Москве задержали студента-вербовщика террористов
ТАСС: студент РУДН задержан по подозрению в вербовке сторонников террористов
22 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве задержали студента Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) по подозрению в вербовке сторонников террористической организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что молодой человек обучается на втором курсе. Задержанный Арби Дукаев является гражданином РФ.

Примечательно, что обвиняемый не был ранее судим и нигде не работал. Согласно информации источника, он будет находиться в СИЗО до 21 января следующего года.

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По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей
По делу Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла
22 декабря 2024, 08:20

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

По делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, передает РИА Новости.
В коллекции также присутствуют редкие Packard 1942 года выпуска, британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года. Уточняется, что всего по делу Иванова были арестованы 37 транспортных средств, которые были зарегистрированы на родственников обвиняемого.

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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#ук
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#тимур иванов
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Последствия взрыва в отделении банка в Петербурге попали на видео
Последствия взрыва в отделении банка в Санкт-Петербурге сняли на видео
22 декабря 2024, 07:30

Фото: iStock/RamonCast

В отделении банка в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, на видео с места ЧП видна разбитая дверь и поврежденные банкоматы. Кадры опубликовал глава Красногвардейского района города Андрей Хорт в своем Telegram-канале.
По его словам коммуникации в доме не повреждены. Хорт отметил, что жители дома, как и квартира на втором этаже не пострадали.




По его словам, ударная волна выбила окна только в отделении банка. Хорт призвал местных жителей сохранять спокойствие и заключил, что ситуация находится под контролем правоохранителей.

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#санкт-петербург
#салют
#квартира
#жители
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#взрыв
#банк
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США «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем
Крейсер ВМС США ошибся и сбил истребитель F/A-18 над Красным морем
22 декабря 2024, 07:08

Фото: iStock/Андрей Глущенко

Истребитель F/A-18 ВМС США был сбит над Красным морем в результате ошибки экипажа крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную ударную группу USS Harry S. Truman.
Крейсер по ошибке открыл огонь, когда истребитель взлетал с палубы авианосца, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США. Оба пилота катапультировались, уточняет заявление ведомства ТАСС.

В результате жертв нет, хотя один из пилотов получил лёгкие травмы.

Стоит отметить, что инцидент «дружественного огня» произошёл во время авиаударов по объектам хуситов. «Радио 1» передавало в ночь с 21 на 22 декабря, что в столице Йемена Сане прогремели мощнейшие взрывы после атаки США и Британии.

Ранее стало известно, что виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив.

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Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов

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#авиация
#пилот
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Два поезда столкнулись на ЗабЖД, десятки вагонов сошли с рельсов
На ЗабЖД столкнулись два грузовых поезда, 42 вагона сошли с рельсов
22 декабря 2024, 06:23

Фото: telegram-канал Восточно-сибирской транспортной прокуратуры

На 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате чего 42 вагона сошли с рельсов.
Инцидент случился 22 декабря около 07:30 по местному времени (01:30 мск) на перегоне Бушулей — Жирекен, сообщает Восточно-сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — 7, загруженных углём. На место аварии направлен восстановительный поезд. Экологическая угроза отсутствует, и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Движение на этом участке полностью заблокировано в обоих направлениях, причины происшествия уточняются. Для выяснения обстоятельств к месту происшествия выехали сотрудники Могочинской транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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#поезд
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#сотрудники
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Пропавший Ан-2 нашли на Камчатке
SHOT: пропавший на Камчатке Ан-2 нашли, все люди на борту живы
22 декабря 2024, 05:32

Фото: iStock/rparys

На Камчатке завершены поиски пропавшего самолёта Ан-2. Воздушное судно, которое исчезло с радаров три дня назад, обнаружено спасателями.
По данным Telegram-канала SHOT, все три человека, находившиеся на борту — командир Андрей Гордеев, второй пилот Евгений Митасов и пассажир, — живы. Ан-2 перевозил около 800 кг груза, включая продукты питания и запчасти.

Самолёт, построенный в 1988 году, ранее эксплуатировался в Орловской области, а с 2017 года находился в компании «Лайт Эйр», позже переданной ООО «Фаеравиа». Ан-2 направлялся из села Мильково в село Оссора с конечной точкой на посадочной площадке Аметистовое.

Поиски велись в сложных погодных условиях. 19 декабря воздушную часть операции пришлось прекратить из-за сильного снегопада и низкой облачности. Спасатели на снегоходах продолжили движение к предполагаемому месту крушения, что и позволило успешно завершить операцию.

В поисках участвовали два вертолёта Ми-8 и наземная группа из шести сотрудников МЧС.

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#мчс
#продукты
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В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни
«Фонтанка»: тело задушенной мигрантки в Петербурге нашли в чемодане в подвале дома
22 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/rparys

В Санкт-Петербурге обнаружено тело 30-летней женщины, задушенной и спрятанной в чемодан своим возлюбленным. Ужасная находка была сделана в подвале дома на улице Ольги Берггольц спустя 12 дней после убийства. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу выложила видео подвала, где покоилось тело.
К месту преступления оперативников привели данные, полученные от коллег из Узбекистана, передает «Фонтанка.ру».

«Сотрудники органов внутренних дел побеседовали с (на тот момент предполагаемым преступником) Аббосом и добились от него признания», — уточняет издание.
История началась с возвращения в Узбекистан 24-летнего Аббоса, гражданина этой республики. Он жил в Петербурге вместе со своей 30-летней возлюбленной, которая была родом из Средней Азии, но на родину мужчина прибыл один. Родственники девушки забеспокоились, когда она перестала выходить на связь, и обратились в милицию.

В ходе допроса Аббос признался, что в результате ссоры 9 декабря задушил свою сожительницу, положил тело в чемодан и оставил его в подвале. После этого, 10 декабря, он покинул Россию.

Сотрудники милиции Узбекистана немедленно связались с коллегами в Санкт-Петербурге, указав точное место — подвал с трупом. 21 декабря чемодан с телом был найден.

Уголовное дело передадут в Узбекистан, где подозреваемого будут судить за убийство.

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На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем — и погиб

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#сотрудники
#смерть
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​Виновник теракта в Магдебурге с десятками жертв раскрыл свой мотив
Spiegel: магдебургский террорист атаковал ярмарку из-за отношения к саудовцам в ФРГ
22 декабря 2024, 02:27

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге, где машина на полной скорости врезалась в толпу, объяснено недовольством террориста по обращению с беженцами из Саудовской Аравии в ФРГ.
Как сообщил старший прокурор Хорст Хопенс в интервью Spiegel, подозреваемый выразил своё разочарование отношением властей к выходцам из Саудовской Аравии. В этом, скорее всего, заключается главный мотив недавнего теракта.

20 декабря в немецком Магдебурге, федеральная земля Саксония-Анхальт, автомобиль на большой скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки. Пострадало огромное количество людей и полиция заключила, что это был целенаправленный теракт.

Известно, что виноватого мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.

Подробнее о теракте в Магдебурге читайте в материале «Радио 1».

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#нападение
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#машина
#германия
#теракт
#терроризм
#атака
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На Ставрополье мужчина уснул со включённым обогревателем — и погиб ​
МЧС: мужчина погиб на Ставрополье из-за пожара от опрокинутого обогревателя
22 декабря 2024, 01:15

Фото: telegram-канал МЧС России

На Ставрополье случился пожар из-за неисправности обогревателя и неосторожности жителя. В садовом товариществе «Железнодорожный» задымился жилой дом, где находился мужчина. Спасти хозяина дома не удалось.
По предварительным данным, он уснул со включённым обогревателем, который опрокинулся на деревянный пол. Возгорание успело самоликвидироваться до прибытия пожарных, однако мужчина погиб.

Фото: telegram-канал МЧС России

МЧС России напомнило о важности соблюдения правил безопасности при использовании электрических приборов.

Ведомство рекомендует не оставлять включённые обогреватели без присмотра. Их следует устанавливать вдали от занавесок и мебели, всегда использовать только сертифицированное оборудование и не перегружать электросеть.

Также специалисты советуют устанавливать пожарные извещатели для своевременного обнаружения возгораний.

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#мчс
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#происшествия
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