В Химках взорвали салют в почтовом отделении

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Неизвестный запустил салют в помещении Почты России в Химках, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что из офиса десять человек успели самостоятельно эвакуироваться. Согласно информации канала, серьёзного пожара не произошло.
Предварительно, никто не пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы. Поджигатель, вероятно, убежал с места происшествия.
Ранее поджоги петард произошли в Королеве и в Отрадном. В настоящее время удалось установить одного нарушителя.
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Предварительно, никто не пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы. Поджигатель, вероятно, убежал с места происшествия.
Ранее поджоги петард произошли в Королеве и в Отрадном. В настоящее время удалось установить одного нарушителя.
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Екатерина Коршунова