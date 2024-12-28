Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области

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В СНТ «Межурка» Тверской области в одном из домов нашли четырех убитых маленьких детей, предварительно, их убил собственный отец - уроженец Таджикистана с гражданством РФ. Об этом сообщает Mash.
Убитые дети — трое мальчиков 3, 5 и 7 лет и годовалая девочка. Всего в семье было шестеро детей. У всех малышей обнаружили признаки насильственной смерти. Предполагается, что их убил отец, а после неудачно попытался совершить самоубийство, пока мать спала на втором этаже частного дома. Когда она услышала шум и спустилась вниз, дети уже были мертвы.
Соседи утверждают, что семья благополучная. Ранее она в поле зрения полиции не попадала, сообщили в МВД по региону.
На месте убийства работают правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что в частном доме на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка» в Тверской области найдены тела четверых детей.
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Соседи утверждают, что семья благополучная. Ранее она в поле зрения полиции не попадала, сообщили в МВД по региону.
На месте убийства работают правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что в частном доме на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка» в Тверской области найдены тела четверых детей.
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Элина Позднякова