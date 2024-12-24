В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris
В Московской области пятимесячный младенец сутки провёл возле тел своих скончавшихся родителей. По предварительным данным, взрослые отравились неизвестным веществом.
О трагедии рассказал телеграм-канал «МК: срочные новости». Родные супругов забили тревогу 23 декабря, когда те перестали отвечать на телефонные звонки. Мать женщины, проживающая в Дагестане, позвонила своей сестре в Москву и попросила ту приехать к дочери и выяснить, почему она и её муж перестали выходить на связь.
Подъехав к дому супругов, женщина увидела соседей и полицейских, которые пытались открыть дверь. Соседи рассказали, что из квартиры на протяжении нескольких часов раздавался плач ребёнка. После вскрытия двери внутри обнаружили мёртвые тела родителей и пятимесячного младенца.
По предварительной информации, супруги отравились неизвестным веществом. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти родителей малыша.
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Подъехав к дому супругов, женщина увидела соседей и полицейских, которые пытались открыть дверь. Соседи рассказали, что из квартиры на протяжении нескольких часов раздавался плач ребёнка. После вскрытия двери внутри обнаружили мёртвые тела родителей и пятимесячного младенца.
По предварительной информации, супруги отравились неизвестным веществом. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти родителей малыша.
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Александр Бойцов