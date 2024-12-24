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В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

В Московской области пятимесячный младенец сутки провёл возле тел своих скончавшихся родителей. По предварительным данным, взрослые отравились неизвестным веществом.
О трагедии рассказал телеграм-канал «МК: срочные новости». Родные супругов забили тревогу 23 декабря, когда те перестали отвечать на телефонные звонки. Мать женщины, проживающая в Дагестане, позвонила своей сестре в Москву и попросила ту приехать к дочери и выяснить, почему она и её муж перестали выходить на связь.

Подъехав к дому супругов, женщина увидела соседей и полицейских, которые пытались открыть дверь. Соседи рассказали, что из квартиры на протяжении нескольких часов раздавался плач ребёнка. После вскрытия двери внутри обнаружили мёртвые тела родителей и пятимесячного младенца.



По предварительной информации, супруги отравились неизвестным веществом. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти родителей малыша.

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В Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову
24 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/vessoft

В Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову с подозрением на сотрясение мозга. Об этом пишет Baza.
По данным издания, вечером 21 декабря 13-летняя школьница играла с одноклассниками в снежки, один из которых попал в голову девочки. Вечером того же дня она почувствовала себя плохо, и родители отвезли ее в больницу.

Ее госпитализировали и определили в хирургическое отделение. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести и подозревали сильное сотрясение мозга. Однако данный диагноз не подтвердился.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов закидали снежками беременную женщину в Московской области. Пострадавшая смогла снять происходящее на камеру мобильного телефона.

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В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей

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Экс-замглавы управления ГУ МВД Москвы получил срок по делу о незаконной миграции
24 декабря 2024, 17:00

Фото: iStock/artisteer

Экс-замначальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по городу Москве Дмитрия Тахтаулова осудили на 6,5 лет за организацию незаконной миграции. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила РИА Новости.
Отмечается, что фигуранта осудили по делу об организации незаконной миграции.

Вместе с Тахтауловым суд приговорил к лишению свободы Вячеслава Фокина, занимавшего должность начальника отдела того же управления. Они оба получили по шесть лет и шесть месяцев колонии, а также были лишены звания «полковник полиции».

Ещё двое фигурантов дела бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов получили до шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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В деле о поставке ВС РФ некачественных бронежилетов появился новый фигурант

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#суд
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#мигранты
#приговор
#уголовное дело
#россия
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В деле о поставках в ВС РФ некачественных бронежилетов появился новый фигурант
24 декабря 2024, 16:51

Фото: iStock/Zolnierek

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов по госзаказу Минобороны РФ появился новый фигурант Михаил Богданов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
«Избрать обвиняемому Богданову Михаилу Баторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 января 2025 года», — говорится в документах.

Ему вменяют посредничество во взяточничестве. Сам Богданов вину свою не признает.

Следствие считает, что сотрудники группы компаний «Пикет» украли выделенные Минобороны РФ деньги на закупку бронежилетов. После они поставили в ВС РФ не менее 20 040 бронежилетов, качество которых не соответствовало требованиям госконтракта.

Гендиректору Андрею Есипову предъявили обвинение в мошенничестве и даче взятки. Кроме того, по делу проходят начальник службы безопасности и финансовый директор «Пикета» Михаил Кальченко и Виктория Антонова.

В деле имеются и другие фигуранты, которым вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО, кроме одного, который заключил сделку со следствием.

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На Эйфелевой башне произошёл пожар
BFMTV: посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за пожара
24 декабря 2024, 16:14

Фото: iStock/encrier

Посетители и персонал Эйфелевой башни были экстренно эвакуированы из-за срабатывания противопожарной сигнализации. Об этом сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на Общество по эксплуатации башни.
Сигнализация сработала из-за короткого замыкания в лифтовой электропроводке между вторым этажом и смотровой площадкой на вершине башни.

По регламенту безопасности SETE все находящиеся на башне были эвакуированы. Никто не пострадал, во время эвакуации опасности также не было.

В настоящее время пожарные и технический персонал устанавливают причины произошедшего.

Телеканал сообщает, что башня в скором времени будет открыта для посетителей.

По данным издания Bild, ​всего было эвакуировано 1200 человек.

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#пожарные
#электричество
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Жителей столицы предупредили о возможном землетрясении в новогодние праздники
Сейсмолог Люсина: москвичей может застать землетрясение в Новый год
24 декабря 2024, 15:54

Фото: iStock/SteveCollender

В новогодние праздники москвичи могут почувствовать подземные толчки. Об этом рассказала кандидат физико-математических наук, сейсмолог Анна Люсина.
По её словам, которые приводит NEWS.ru, Москва является сложным в геолого-физическом смысле регионом, его необходимо постоянно мониторить.

Люсина добавила, что в столице построили очень много высотных зданий, под поверхностью множество полостей — это может вызвать искусственные землетрясения.

Сейсмолог напомнила, что в Москве под землёй течёт более 20 рек.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столице в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз, от -5 до -10 градусов.

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#москва
#землетрясения
#новый год
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту некачественной уборки мазута в Анапе
24 декабря 2024, 15:46

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Следственного комитета РФ поручил кубанским следователям возбудить уголовное дело после появления информации о недостаточности принимаемых мер по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье в районе Анапы.
Об этом сообщил информационный центр СК РФ в своём официальном телеграм-канале. В комментариях к посту размещены обращения граждан по поводу бездействия властей при ликвидации последствий экологической катастрофы. Утверждается, в частности, что уборка мазута с пляжей Анапы осуществляется только силам волонтёров и неравнодушных граждан, отсутствует специальная техника, не организован вывоз отходов.

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по данным фактам. В свою очередь, в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что уже инициировали проверку указанных обращений граждан.

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#ск рф
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Суд вынес приговор чеченскому бойцу ММА Очаеву, устроившему перестрелку в Москве
Устроившего перестрелку в Москве бойца ММА Очаева приговорили к 3,5 годам колонии
24 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Чеченского бойца ММА Расула Очаева, устроившего перестрелку в центре Москвы, приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Во вторник Хамовнический суд Москвы приговорил Очаева к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.

Перестрелка произошла после дорожного конфликта между дочерью главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна и Расулом Очаевым. Сторонам не удалось урегулировать конфликт мирно, поэтому произошло вооружённое столкновение около гостиницы «Золотое кольцо», в районе главного здания МИД России.

В результате перестрелки ранения получили двое телохранителей Саркисяна и сам Очаев.

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#конфликт
#фсб
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В Пушкине двое мужчин устроили нарколабораторию в частном доме и гараже
24 декабря 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Darwin Brandis

Двух 31-летних жителей Пушкинского городского округа задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленники организовали лабораторию по синтезированию наркотического вещества в одном из частных домов и гараже. При обыске обоих помещений полицейские нашли и изъяли канистры и другие ёмкости, респираторы, весы, а также банковские карты и несколько мобильных телефонов», — говорится в сообщении.
Эксперты установили, что содержимое ёмкостей является наркотиком мефедроном. Его общая масса составила более килограмма.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Отмечается, что задержание было проведено при участие ОМОН «Пересвет» подмосковной Росгвардии.

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#лаборатория
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В Санкт-Петербурге юноши похитили девятиклассника и потребовали у его опекуна деньги
24 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/ natasaadzic

В Санкт-Петербурге трое молодых людей похитили девятиклассника и потребовали за него выкуп у опекуна, передал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
О похищении девятиклассника сотрудникам правоохранительных органов сообщила его девушка. Она подчеркнула, что школьника увезли на автомобиле неизвестные молодые люди. После произошедшего похищенный связался со своим опекуном и потребовал от имени похитивших его юношей выкуп в размере 45 тысяч рублей.

На место передачи денег прибыли работники полиции, задержавшие похитителей. Оказалось, что двое из них были ранее судимы.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей. Похищение произошло на Ленинском проспекте. Следователи полагают, что три молодых человека напали на 18-летнего юношу, потом несколько раз ударили его и затолкали в машину.

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#похищение
#школьник
#деньги
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