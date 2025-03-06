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Названа предварительная причина взрыва в ТРЦ «Свиблово» в Москве

Причиной взрыва в офисе банка в Москве могла стать попытка ограбления
Фото: iStock/rep0rter

Фото: iStock/rep0rter

Причиной взрыва в офисе «Газпромбанка» на северо-востоке Москвы могла стать попытка ограбления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Свиблово» прогремел взрыв. Хлопок услышали на первом этаже, где располагается отделение банка. В итоге выяснилось, что взорвался один из банкоматов. В результате происшествия никто не пострадал – сотрудники и посетители банка самостоятельно эвакуировались.

По предварительной версии, незадолго до взрыва у банкомата видели подозрительного мужчину, который мог предпринять попытку ограбления.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины произошедшего уточняются. Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.

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Взрыв прогремел в ТРЦ «Свиблово» в Москве
06 марта 2025, 15:11

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Свиблово» на северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, взрыв произошёл в отделении «Газпромбанка» на первом этаже центра.

По словам очевидцев, взорвался банкомат. Также в отделении выбило стёкла.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Шесть человек, среди которых сотрудники и посетители банка, самостоятельно эвакуировались. Причины взрыва выясняются, но по одной из версий это произошло из-за попытки ограбления.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.

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Число раненых при случайном сбросе бомбы на южнокорейский Пхочхан выросло до 15 человек
Число раненых при случайном сбросе бомбы в Южной Корее выросло до 15 человек
06 марта 2025, 11:48

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Истребитель ВВС США KF-16 в ходе совместных военных учений в Южной Корее допустил самопроизвольный сброс восьми авиационных бомб вне полигона. Одна из них угодила в жилой дом в деревне Нгок в окрестностях города Пхочхан, в результате чего ранения получили не менее 15 человек.
Инцидент произошёл около 04:05 по местному времени (10:05 по Москве), напоминает издание Etoday. Кроме жилого дома, разрушенного взрывом, пострадали ещё семь зданий, в том числе местная церковь. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но затем, после уточнения данных медиков, их количество возросло до 15 человек. Уточняется, что двое находятся в тяжёлом состоянии.

Южнокорейские военные сообщили, что во время манёвров был совершён неконтролируемый сброс восьми бомб MK-82, которые упали за пределами полигона Сынчжин, где проходили учения. В них принимали участие самолёты ВВС США и Южной Кореи F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50 и сухопутные войска двух стран.

Власти начали расследование чрезвычайного происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена соответствующая компенсация.

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Глеб Калюжный имитировал сотрясение мозга, чтобы избежать службы в армии
06 марта 2025, 11:16

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актер Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, дабы избежать службы в армии, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что звезда сериала «Вампиры средней полосы» получил повестку 17 октября. Калюжному нужно было прибыть в военкомат через неделю. Источник подчеркнул, что в ноябре актер обратился за помощью в больницу. 26-летний Глеб передал, что поскользнулся, упал, ударился головой и даже потерял сознание. Медикам он рассказал о боли, тошноте и головокружении.

Однако Калюжный не захотел проходить обследования и сдавать анализы. Тогда врачи выписали ему лекарства.

Источник выразил предположение, что актер мог обратиться в больницу не просто так. Если бы диагноз подтвердили, Глеба могли освободить от призыва на несколько месяцев.

Стоит напомнить, что актера Глеба Калюжного подозревают в уклонении от армии. В отношении артиста возбудили уголовное дело. За уклонение от срочной службы звезде сериала «Вампиры средней полосы» грозит до двух лет тюрьмы.

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#актёр
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ФСБ пресекла операцию ГУР Украины по вербовке российских подростков
06 марта 2025, 10:26

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ сорвали операцию ГУР Минобороны Украины по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили ЦОСС.
«ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что украинская разведка смогла получить доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые организовали просветительскую акцию «Военно-патриотический диктант» в прошлом году.

Так, спецслужбы Украины смогли взломать электронные почтовые ящики этих организаций и перехватить письма с приглашением к диктанту. Тогда они изменили файлы и сделали массовую рассылку в образовательные учреждения Москвы и Подмосковья, чтобы собрать данные подростков для их дальнейшей вербовки в деятельность, направленную против России.

Однако российская контрразведка выявила этот факт и пресекла данную операцию со стороны ГУР.

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Истребитель ВВС США F-16 сбросил бомбы на жилые районы Пхочхона в Южной Корее
Во время учений США и Южной Кореи бомба случайно попала в жилой дом в Пхочхоне
06 марта 2025, 09:08

Фото: istockphoto/aapsky

В Южной Корее войска проводят совместные с армией США военные учения. В ходе манёвров с американского самолёта произошёл внештатный сход бомб вне полигона, одна из которых попала в жилой дом в городе Пхочхон.
О случившемся рассказали в южнокорейском информационном агентстве Yonhap. По данным издания, инцидент произошёл в 04:05 по местному времени (10:05 по Москве). Военно-воздушные силы Республики Корея сообщили о нештатном сходе восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16 и выразили сожаление по поводу случившегося. Уточняется, что сброс был непреднамеренным и самопроизвольным.

Один из снарядов угодил прямо в жилой дом. На данный момент известно о семи пострадавших в результате взрыва. Четверо из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Всего повреждения получили семь домов и здание церкви. Власти страны начали расследование происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

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