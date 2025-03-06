Названа предварительная причина взрыва в ТРЦ «Свиблово» в Москве

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Причиной взрыва в офисе «Газпромбанка» на северо-востоке Москвы могла стать попытка ограбления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Свиблово» прогремел взрыв. Хлопок услышали на первом этаже, где располагается отделение банка. В итоге выяснилось, что взорвался один из банкоматов. В результате происшествия никто не пострадал – сотрудники и посетители банка самостоятельно эвакуировались.
По предварительной версии, незадолго до взрыва у банкомата видели подозрительного мужчину, который мог предпринять попытку ограбления.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины произошедшего уточняются. Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.
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По предварительной версии, незадолго до взрыва у банкомата видели подозрительного мужчину, который мог предпринять попытку ограбления.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины произошедшего уточняются. Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.
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Анастасия Чинкова