Взрыв прогремел в ТРЦ «Свиблово» в Москве

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В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Свиблово» на северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, взрыв произошёл в отделении «Газпромбанка» на первом этаже центра.
По словам очевидцев, взорвался банкомат. Также в отделении выбило стёкла.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Шесть человек, среди которых сотрудники и посетители банка, самостоятельно эвакуировались. Причины взрыва выясняются, но по одной из версий это произошло из-за попытки ограбления.
На место происшествия прибыли экстренные службы.
Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.
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По словам очевидцев, взорвался банкомат. Также в отделении выбило стёкла.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Шесть человек, среди которых сотрудники и посетители банка, самостоятельно эвакуировались. Причины взрыва выясняются, но по одной из версий это произошло из-за попытки ограбления.
На место происшествия прибыли экстренные службы.
Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.
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Анастасия Чинкова