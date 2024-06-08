Названа причина аварийной посадки самолёта на трассу в Подмосковье

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Причиной аварийной посадки легкомоторного самолёта Piper на шоссе в подмосковном Лыткарино стала неисправность двигателя. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что причины аварийной посадки уточняются. По одной из версий, самолёт пришлось экстренно посадить из-за неисправности двигателя.
В субботу на Тураевском шоссе совершил экстренную посадку легкомоторный самолёт. После приземления он съехал на обочину. На место посадки прибыли полицейские.
В самолёте, который пилот взял у своего знакомого, находилось трое пассажиров. В результате аварийной посадки никто не пострадал, также нет разрушений на земле, отметили в ГУ МЧС России по Московской области.
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В субботу на Тураевском шоссе совершил экстренную посадку легкомоторный самолёт. После приземления он съехал на обочину. На место посадки прибыли полицейские.
В самолёте, который пилот взял у своего знакомого, находилось трое пассажиров. В результате аварийной посадки никто не пострадал, также нет разрушений на земле, отметили в ГУ МЧС России по Московской области.
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Анастасия Чинкова