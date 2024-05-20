Во Владимирской области на самодельном самолете разбился авиаконструктор

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Известный российский авиаконструктор погиб на самодельном самолёте во Владимирской области, сообщает Mash
Лёгкое судно, весом 250 килограммов, было подброшено на 30 метров шквалистым ветром во время тестового заезда по взлётной полосе.
Самолёт, управляемый Игорем Бучевичем, сорвался в штопор и разбился в поле. Бучевич разрабатывал это судно пять лет; оно могло складываться и помещаться в багажник автомобиля. Сегодня он решил провести наземный тест, но всё пошло не по плану. Бучевич скончался до приезда скорой помощи. Транспортная полиция и следственный комитет начали проверку.
Авиаконструктор работал в отрасли более 30 лет. Он долгое время возглавлял конструкторское бюро «Сатурн Авиа», где разрабатывались легкомоторные воздушные суда малой авиации.
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Самолёт, управляемый Игорем Бучевичем, сорвался в штопор и разбился в поле. Бучевич разрабатывал это судно пять лет; оно могло складываться и помещаться в багажник автомобиля. Сегодня он решил провести наземный тест, но всё пошло не по плану. Бучевич скончался до приезда скорой помощи. Транспортная полиция и следственный комитет начали проверку.
Авиаконструктор работал в отрасли более 30 лет. Он долгое время возглавлял конструкторское бюро «Сатурн Авиа», где разрабатывались легкомоторные воздушные суда малой авиации.
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Артем Кузьмин