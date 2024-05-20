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Во Владимирской области на самодельном самолете разбился авиаконструктор

20 мая 2024, 12:31
Фото: iStock/porpeller

Фото: iStock/porpeller

Известный российский авиаконструктор погиб на самодельном самолёте во Владимирской области, сообщает Mash
Лёгкое судно, весом 250 килограммов, было подброшено на 30 метров шквалистым ветром во время тестового заезда по взлётной полосе.

Самолёт, управляемый Игорем Бучевичем, сорвался в штопор и разбился в поле. Бучевич разрабатывал это судно пять лет; оно могло складываться и помещаться в багажник автомобиля. Сегодня он решил провести наземный тест, но всё пошло не по плану. Бучевич скончался до приезда скорой помощи. Транспортная полиция и следственный комитет начали проверку.



Авиаконструктор работал в отрасли более 30 лет. Он долгое время возглавлял конструкторское бюро «Сатурн Авиа», где разрабатывались легкомоторные воздушные суда малой авиации.

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Стали известны дата и место проведения церемонии похорон президента Ирана
Власти Ирана: церемония похорон президента Раиси пройдет 21 мая в Тебризе
20 мая 2024, 12:47

Фото: сайт Кремля

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси и его сопровождающих состоятся 21 мая в Тебризе, передает IRNA со ссылкой на иранские власти.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил пятидневный национальный траур.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

19 мая вертолет с иранским лидером потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

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В Московской области мигранты незаконно поселились в квартире погибшего бойца СВО
В Московской области мигрантка захватила квартиру погибшего бойца СВО
20 мая 2024, 12:26

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

В Московской области уроженка Узбекистана незаконно поселилась вместе с другими иностранцами в квартире погибшего год назад бойца спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Русская община ZOV».
Согласно сообщению, сожительница не вернувшегося из зоны СВО военного поселилась в его квартире в подмосковном Дмитрове, а также приютила и других иностранцев. При этом никаких прав на жильё она не имела. На связь с родственниками военного она не выходила, а за коммунальные услуги не платила. За пользование имуществом накопились долги в размере более 200 тысяч рублей.

Добровольно освобождать квартиру женщина не соглашалась, однако сделала это после встречи с общественниками и сотрудниками полиции. Она передала ключи и документы родственникам погибшего бойца и пообещала выселиться из квартиры в течение двух дней.

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При крушении вертолета Раиси погибли восемь человек
20 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/BogdanV

На борту вертолета, потерпевшего крушение с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, находились восемь человек, сообщает Tasnim и Imna.
Ни у одного из них не обнаружено признаков жизни, продолжаются попытки опознать тела всех жертв.

Вместе с Раиси на борту были: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.

Крушение произошло 19 мая, когда Раиси и делегация возвращались после церемонии открытия плотины на границе с Азербайджаном. Раиси также встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Из трех вертолетов два приземлились благополучно.

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В Подмосковье расследуют гибель ребёнка из-за непотушенного камина
20 мая 2024, 11:25

Фото: Istockphoto / awf8

Уголовное дело возбуждено по факту гибели семилетнего мальчика в результате пожара в частном доме в Раменском. Его будут расследовать по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, накануне днём в частном доме на Ленинской улице в посёлке Ильинское. Погиб ребёнок.

Как уточнили в подмосковном главке СКР, предварительная причина возгорания – непотушенный камин. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы.

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Стало известно, в каких камерах содержат фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Mash: террористов из «Крокуса» продолжат держать в одиночных камерах
20 мая 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» продолжат содержать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово», пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, правоохранительные органы опасаются, что их могут линчевать другие заключенные.

Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и другие находились в одиночных камерах из-за карантина.

Первоначально планировалось их переводить в камеры на двоих и четверых человек, но было решено оставить их в одиночках, чтобы предотвратить возможный самосуд со стороны других заключенных.

На прошлой неделе Басманный суд продлил всем 12 обвиняемым срок содержания под стражей до 22 августа.

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Жителя Мытищ задержали за попытку продать более 500 таблеток МДМА
20 мая 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

33-летнего жителя Мытищ задержала полиция по подозрению в покушении на продажу наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в квартире мужчины было обнаружено 512 шестиугольных розовых таблеток, а также электронные весы и упаковочный материал. Экспертиза показал, что таблетки являются наркотическим средством — МДМА», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

По решению суда, на время следствия задержанного оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области совершил жёсткую посадку дельтаплан. Пилот подучил травмы.

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#мытищи
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#криминал
#полиция
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ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на 9 мая по заданию Украины
ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт по заданию Украины
20 мая 2024, 09:41

Фото: istockphoto/fergregory

Сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана, планировавшего по заданию украинских спецслужб поджог пункта отбора на военную службу. Об этом сообщили в УФСБ по Еврейской автономной области.
В ведомстве установили, что мужчина, по заданию кураторов из Украины, должен был осуществить поджог пункта отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ, расположенный в многоквартирном доме.

Теракт планировалось осуществить 9 мая.

В отношении жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется весь круг лиц, причастных к организации преступления.

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#теракт
#мужчина
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Тела погибших при аварии вертолета президента Ирана направили в Тебриз — видео
Al Jazeera: тела жертв крушения вертолета президента Раиси направили в Тебриз
20 мая 2024, 09:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Поисковая операция на месте крушения вертолета президента Ирана завершена. Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда, поиск тел погибших прекращен. Останки с места крушения вертолета направлены в город Тебриз.

Издание «Комсомольская правда» опубликовало в своем телеграм-канале фрагмент видео, на котором изображен перенос тел погибших с крушения вертолета президента Ирана спасателями Красного Полумесяца.





Вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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#вертолёт
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Дельтаплан рухнул в Ленинградской области
Пилот пострадал при жесткой посадке дельтаплана в Ленобласти
20 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дельтаплан совершил жесткую посадку в Ленобласти. Пилот получил травмы. Об этом пишет «Комсомольская правда»‎
Сообщается, что его обнаружили вечером 19 мая около деревни Копорское в Ломоносовском районе. Дельтаплан рухнул с большой высоты. Пилота доставили в городскую больницу. СК РФ по данному факту организовал проверку.

Ранее сообщалось, что в березовском районе Красноярского края с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда. Инцидент произошел 19 мая. Около 13:00 по местному времени (09:00 мск) между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ск
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