Самолет с Татьяной Тарасовой и другими знаменитыми тренерами попал в аварию

Фото: istock / uatp2
В Саранске временно закрыли аэропорт на прием и вылет воздушных судов из-за выкатки самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Росавиацию.
«В понедельник, 5 февраля, в 20:34 в аэропорту Саранск самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы, предварительно, на 10 метров», — заявили в ведомстве.По предварительным данным, пострадавших нет.
По информации Телеграм-канала Mash, самолет повело вправо во время посадки из-за низкого коэффициента сцепления, который связан с плохими погодными условиями.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли и подняли тело одного из членов экипажа разбившегося МИ-8 в Карелии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
СК: Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал свою вину и дал показания
Алина Юрчак