Названа причина драки со стрельбой на Патриарших прудах

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Причиной драки со стрельбой на Патриарших прудах в Москве стало замечание из-за шумного поведения за одним из столиков ресторана. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Накануне вечером 33-летний Дмитрий открыл стрельбу в ресторане на Малой Бронной. В настоящее время он задержан, а его приятели скрылись с места преступления на автомобиле Lamborghini, который объявлен в розыск.
Конфликт вспыхнул между столиком мужчины и соседней компанией. Первые сделали замечание вторым из-за шумного поведения. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку со стрельбой. В результате этого никто не пострадал.
В конфликте, помимо Дмитрия, принимали участие пять человек, личности которых устанавливаются.
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Конфликт вспыхнул между столиком мужчины и соседней компанией. Первые сделали замечание вторым из-за шумного поведения. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку со стрельбой. В результате этого никто не пострадал.
В конфликте, помимо Дмитрия, принимали участие пять человек, личности которых устанавливаются.
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Анастасия Чинкова