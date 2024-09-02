Фото: iStock/Savusia Konstantin
В Москве задержали мужчину за стрельбу на Патриарших прудах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 33-летнего Дмитрия Х. задержали в столице за стрельбу. Другие участники вспыхнувшего конфликта скрылись с места на автомобиле Lamborghini Urus, который был объявлен в розыск.
Сам Дмитрий является уроженцем Баку. В настоящее время он зарегистрирован в Ленинском городском округе Московской области, женат и имеет детей.
В ходе обыска правоохранители изъяли у него два травматических пистолета «Гроза» и «Хорхе». При этом последний не был зарегистрирован.
Ранее задержанного уже подозревали в экономических махинациях и угоне автомобиля.
Напомним, что конфликт на Патриках случился накануне вечером. Дмитрий отдыхал вместе со своими знакомыми на веранде ресторана «Аист». В какой-то момент он поругался с другими гостями заведения, после чего достал пистолет и совершил несколько выстрелов в воздух. В результате этого никто не пострадал.
Читайте также:
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Стали известны детали стрельбы в центре Москвы
Этническая банда довела участника СВО до попытки самоубийства
Сам Дмитрий является уроженцем Баку. В настоящее время он зарегистрирован в Ленинском городском округе Московской области, женат и имеет детей.
В ходе обыска правоохранители изъяли у него два травматических пистолета «Гроза» и «Хорхе». При этом последний не был зарегистрирован.
Ранее задержанного уже подозревали в экономических махинациях и угоне автомобиля.
Напомним, что конфликт на Патриках случился накануне вечером. Дмитрий отдыхал вместе со своими знакомыми на веранде ресторана «Аист». В какой-то момент он поругался с другими гостями заведения, после чего достал пистолет и совершил несколько выстрелов в воздух. В результате этого никто не пострадал.
Читайте также:
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Стали известны детали стрельбы в центре Москвы
Этническая банда довела участника СВО до попытки самоубийства
Анастасия Чинкова