Стали известны детали стрельбы в центре Москвы

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В ресторане «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Утверждается , что мужчины вступили в спор внутри ресторана, а затем вышли на улицу. В какой-то момент один из участников ссоры достал пистолет и открыл стрельбу. В настоящее время их допрашивают сотрудники правоохранительных органов.
Стрельба возле ресторана «Аист» была зафиксирована 1 сентября. На место происшествия прибыли полицейские, оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Преступники были задержаны и доставлены в полицейский участок.
Ранее неизвестный зарезал мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, возле ресторана «Аист».
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Стрельба возле ресторана «Аист» была зафиксирована 1 сентября. На место происшествия прибыли полицейские, оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Преступники были задержаны и доставлены в полицейский участок.
Ранее неизвестный зарезал мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, возле ресторана «Аист».
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Александр Климов