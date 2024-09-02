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В центре Москвы произошла драка со стрельбой

Прокуратура: в ресторане в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
02 сентября 2024, 08:48
Фото: istock/Savusia Konstantin

Фото: istock/Savusia Konstantin

В центре Москвы, в ресторане на Малой Бронной, произошел конфликт, который завершился стрельбой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Предварительные данные указывают на то, что в ходе конфликта было использовано травматическое оружие. На данный момент нет информации о пострадавших.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под контроль и занимается установлением всех обстоятельств произошедшего. Согласно данным Telegram-канала Mash, очевидцы утверждают, что слышали как минимум пять выстрелов.



На место инцидента прибыли правоохранительные органы, которые оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Мужчину, открывшего стрельбу, задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Свидетели сообщили, что конфликт начался внутри заведения и продолжился на улице, где один из участников выхватил травматическое оружие.

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#конфликт
#оружие
#прокуратура
#ресторан
На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар
Кличко: в Киеве после взрывов вспыхнул пожар на предприятии
02 сентября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Ole Schwander

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в понедельник после взрывов на предприятии в городе произошел пожар. Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует РИА Новости.
«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — сообщил он.

О каком именно объекте идет речь не уточняется.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#воздушная тревога
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На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8
Министр по ЧС Камчатки Лебедев: обнаружены тела всех погибших при крушении Ми-8
02 сентября 2024, 08:12

Фото: iStock/MMADIA

Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, они были переданы судмедэкспертам. Об этом сообщил министр по ЧС на Камчатке Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, который направлялся с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не достиг своего пункта назначения и потерпел крушение. На борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии, Удмуртии.

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия с вертолетом Ми-8, квалифицируемого по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Более 60 человек и 15 единиц техники были задействованы в наземном поиске пропавшего вертолета. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что 3 сентября на Камчатке объявлен день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.

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Россиянка заявила о планах ВСУ похитить жителей курского приграничья
02 сентября 2024, 05:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали похитить жителей приграничных районов Курской области и вывезти их на Украину, сообщила РИА Новости местная жительница.
Отмечается, что для этого Украина привезла военную технику, но «что-то поменялось». По словам женщины, мало кто из россиян выжил бы, если бы план был реализован.

Ранее член движения «Другая Украина», и бывший парламентарий Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что ВСУ похищали мирных жителей в Курской области и обменивали их на пленных военных. Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Михаил Подоляк признали, что людей похищали для того, чтобы совершить обмен.

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#всу
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В Донецке нашли характерные для боеприпасов НАТО фрагменты
02 сентября 2024, 05:16

Фото: Минобороны РФ

В Старомихайловке Кировского района Донецка обнаружены фрагменты кассетных боеприпасов НАТО, информирует РИА Новости.
Отмечается, что на месте происшествия обнаружены фрагменты с «чешуйками» и белыми лентами. За свой внешний вид боеприпасы получили название «колокольчики».

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывного устройства в поселке Старомихайловка пострадали пять детей.

Ранее украинские войска атаковали торговый центр в Донецке. В момент взрыва в торговом центре находились более 100 человек.

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#денис пушилин
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#снаряд
#всу
#украина
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Во Франции раскрыли планы Дурова перед судом
Paris Match: Дуров намерен снять квартиру в центре Парижа в ожидании суда
02 сентября 2024, 00:22

Фото: istockphoto/Brastock Images

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поручил своему агенту по недвижимости найти квартиру в центре Парижа, чтобы дождаться суда. Об этом сообщила французский таблоид Paris Match.
По данным издания, предприниматель планирует переехать на новое место жительства в конце следующей недели. При этом авторы отмечают, что стоимость квартиры «не интересует» Дурова.

«Он [Дуров] уже поручил специалисту по поиску недвижимости найти ему дом в «красивых районах» Парижа», – подчеркивает Paris Match.
Ранее французский таблоид опубликовал фотографию основателя Telegram Павла Дурова. На ней изображен мужчина в черной одежде, в очках и шляпе, похожий на Дурова, который прогуливается по французской столице с молодой женщиной.

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#франция
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#париж
#квартира
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Стали известны детали стрельбы в центре Москвы
Конфликт в ресторане «Аист» на Патриарших прудах начался внутри заведения
02 сентября 2024, 00:05

Фото: istockphoto/artolympic

В ресторане «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Утверждается, что мужчины вступили в спор внутри ресторана, а затем вышли на улицу. В какой-то момент один из участников ссоры достал пистолет и открыл стрельбу. В настоящее время их допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Стрельба возле ресторана «Аист» была зафиксирована 1 сентября. На место происшествия прибыли полицейские, оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Преступники были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Ранее неизвестный зарезал мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, возле ресторана «Аист».

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Участник СВО из Дагестана был застрелен во время отпуска в родном селе

В Дагестане из-за шести соток земли расстреляли участника СВО
#стрельба
#москва
#полиция
#рестораны
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Этническая банда довела участника СВО до попытки самоубийства
В Приморском крае этническая банда довела до суицида участника СВО
01 сентября 2024, 23:28

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Этническая банда в Приморском крае отбирает деньги у участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Парламентарий обратил внимание на появившуюся в социальных сетях новость о том, что вернувшемуся со спецоперации военнослужащему, потерявшему руку, не удалось найти управу преступников. После ранения он стал получать специальные выплаты, что привлекло внимание бандитов. По словам пострадавшего, попытки обратиться за защитой в местные органы МВД и Следственный комитет (СК) не увенчались успехом.

В отчаянии он предпринял попытку самоубийства. Перед этим он записал видео, в котором описал ситуацию.

«Если все так, это по-настоящему страшно», – подчеркнул Хинштейн.
Ою этом стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил ему докладывать о ходе расследования и состоянии дела.

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#сво
#следственный комитет
#мвд
#приморский край
#александр хинштейн
#госдума
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#военные
#выплаты
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В центре Москвы произошла стрельба
Mash: вблизи ресторана «Аист» на Патриарших прудах в Москве произошла стрельба
01 сентября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Стрельба произошла возле ресторана «Аист» на Патриарших прудах в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, было слышно не менее пяти выстрелов.
«Началось с классического конфликта: гости повздорили, один достал травмат и начал пальбу», – отмечается в публикации.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, оцепили ресторан и эвакуировали гостей.

Стрелявший был задержан и доставлен в полицейский участок.

Ранее неизвестный зарезал мужчину на Патриарших прудах. По словам очевидцев, нападение произошло вечером в понедельник, 7 августа, возле ресторана «Аист».

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Во время массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии погибли три человека
#стрельба
#москва
#рестораны
#полиция
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Массовая драка мигрантов в Подмосковье обернулась уголовным делом
СК возбудил уголовное дело из-за массовой драки мигрантов в Раменском
01 сентября 2024, 23:09

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по массовой драке мигрантов в подмосковном Раменском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 1 сентября.
О деталях расследования массовой драки мигрантов в Раменском округе Московской области доложат председателю СК Александру Бастрыкину.
«Ранее местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов, но меры до сих пор не приняты», – говорится в сообщении следкома.

Уголовное дело возбудили по статье 2013 УК – хулиганство. Причины и подробности потасовки неизвестны.

Ранее два гражданина Узбекистана напали на сотрудников полиции во время попытки побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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