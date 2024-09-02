В центре Москвы произошла драка со стрельбой

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В центре Москвы, в ресторане на Малой Бронной, произошел конфликт, который завершился стрельбой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Предварительные данные указывают на то, что в ходе конфликта было использовано травматическое оружие. На данный момент нет информации о пострадавших.
Пресненская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под контроль и занимается установлением всех обстоятельств произошедшего. Согласно данным Telegram-канала Mash, очевидцы утверждают, что слышали как минимум пять выстрелов.
На место инцидента прибыли правоохранительные органы, которые оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Мужчину, открывшего стрельбу, задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
Свидетели сообщили, что конфликт начался внутри заведения и продолжился на улице, где один из участников выхватил травматическое оружие.
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Пресненская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под контроль и занимается установлением всех обстоятельств произошедшего. Согласно данным Telegram-канала Mash, очевидцы утверждают, что слышали как минимум пять выстрелов.
На место инцидента прибыли правоохранительные органы, которые оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Мужчину, открывшего стрельбу, задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.
Свидетели сообщили, что конфликт начался внутри заведения и продолжился на улице, где один из участников выхватил травматическое оружие.
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Дарья Осипова