Названа причина энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья
В Приморском крае произошла масштабная энергоавария, причиной которой стало пучение грунта в Хабаровском крае. По информации министерства энергетики и газоснабжения региона, инцидент произошёл в четверг, 15:56 по местному времени, когда произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. Об этом пишет РИА Новости.
В результате отключения сработала системная автоматика ограничения нагрузки, что привело к обесточиванию потребителей общей мощностью около 600 МВт. На пике аварии почти половина Приморья осталась без электричества.
К 16:37 электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей, однако последствия инцидента вызвали значительные неудобства для жителей региона. Арбитражный суд Приморья приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке, а прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
Министерство энергетики региона уточнило, что авария не связана с внешними воздействиями, а стала следствием природных факторов. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Читайте также: