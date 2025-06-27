Названа причина энергоаварии, обесточившей почти половину Приморья

27 июня 2025, 07:17

Энергоавария в Приморье произошла из-за пучения грунта в Хабаровском крае

Фото: iStock/peterschreiber.media

В Приморском крае произошла масштабная энергоавария, причиной которой стало пучение грунта в Хабаровском крае. По информации министерства энергетики и газоснабжения региона, инцидент произошёл в четверг, 15:56 по местному времени, когда произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. Об этом пишет РИА Новости.