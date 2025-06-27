Беременная мать пострадавшего в Шереметьево ребёнка находится с ним в больнице

27 июня 2025, 00:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Беременная мать мальчика, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, находится вместе с ним в больнице. Ребенка госпитализировали после того, как мужчина в наркотическом опьянении швырнул мальчика на пол с огромной силой. О состоянии жены с ребенка сообщил отец мальчика Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал, передает РИА Новости.





Отец уточнил, что его супруга находится уже на четвертом месяце беременности и глубоко потрясена произошедшим.





«Она на четвертом месяце беременности ... очень плохо, дай бог, чтобы с моим будущим ребенком все было нормально», — сказал мужчина.

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«Если в аэропорту не безопасно, то где безопасно?», — встал на защиту жены отец ребенка.