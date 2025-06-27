Беременная мать пострадавшего в Шереметьево ребёнка находится с ним в больнице
Беременная мать мальчика, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, находится вместе с ним в больнице. Ребенка госпитализировали после того, как мужчина в наркотическом опьянении швырнул мальчика на пол с огромной силой. О состоянии жены с ребенка сообщил отец мальчика Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал, передает РИА Новости.
Отец уточнил, что его супруга находится уже на четвертом месяце беременности и глубоко потрясена произошедшим.
«Она на четвертом месяце беременности ... очень плохо, дай бог, чтобы с моим будущим ребенком все было нормально», — сказал мужчина.Женщина тяжело переживает некоторые комментарии в интернете, задающиеся вопросом, почему она отошла от ребенка. Однако женщина и подумать не могла, что подобное несчастье приключится в аэропорту, стоит отвлечься на мгновение.
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«Если в аэропорту не безопасно, то где безопасно?», — встал на защиту жены отец ребенка.Инцидент произошел 23 июня. Мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка, поднял его и с силой бросил на пол. Мальчик в «стабильно тяжелом состоянии» госпитализирован в Центр имени Рошаля.
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