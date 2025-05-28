Названа причина массового убийства подростков в Приангарье

28 мая 2025, 09:21

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В ночь на 28 мая в Байкальске произошла трагедия, унесшая жизни пяти подростков. Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский сообщил, что причиной массового убийства стало употребление спиртных напитков на дне рождения. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.





В результате конфликта один из подростков напал с ножом на своих приятелей. Четверо из них погибли на месте, еще четверо были госпитализированы с различными травмами. Предполагаемый нападавший также погиб в результате пожара, который он сам устроил.





«Сегодня произошел трагический случай. Погибли пять несовершеннолетних. Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление», — отметил Темгеневский.