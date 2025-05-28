Названа причина массового убийства подростков в Приангарье
В ночь на 28 мая в Байкальске произошла трагедия, унесшая жизни пяти подростков. Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский сообщил, что причиной массового убийства стало употребление спиртных напитков на дне рождения. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.
В результате конфликта один из подростков напал с ножом на своих приятелей. Четверо из них погибли на месте, еще четверо были госпитализированы с различными травмами. Предполагаемый нападавший также погиб в результате пожара, который он сам устроил.
«Сегодня произошел трагический случай. Погибли пять несовершеннолетних. Вследствие употребления спиртных напитков произошло преступление», — отметил Темгеневский.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области в сотрудничестве с полицейскими и экстренными службами. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о покушении на убийство двух и более лиц.