В Байкальске в результате поножовщины погибли пятеро подростков

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В Байкальске Иркутской области в результате поножовщины погибли пятеро подростков, а еще четверо были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.



«По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — поделились в ведомстве с ТАСС.

Причины начала понажовщины пока неизвестны. Возраст и личности погибших остаются анонимными. Состояние пострадавших также остается неизвестным.

​Стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося. Прокуратура ​контролирует расслежование трагедии. ​Следственные органы работают на месте для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось о мужчине, который убил 17-летнего подростка из-за телефона. Нападение случилось в день празднования последнего звонка.
Иван Мусатов

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