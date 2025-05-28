В Байкальске в результате поножовщины погибли пятеро подростков

28 мая 2025, 06:11

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В Байкальске Иркутской области в результате поножовщины погибли пятеро подростков, а еще четверо были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.







«По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — поделились в ведомстве с ТАСС.