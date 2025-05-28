В Байкальске в результате поножовщины погибли пятеро подростков
В Байкальске Иркутской области в результате поножовщины погибли пятеро подростков, а еще четверо были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
«По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался», — поделились в ведомстве с ТАСС.
Причины начала понажовщины пока неизвестны. Возраст и личности погибших остаются анонимными. Состояние пострадавших также остается неизвестным.
Стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося. Прокуратура контролирует расслежование трагедии. Следственные органы работают на месте для выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось о мужчине, который убил 17-летнего подростка из-за телефона. Нападение случилось в день празднования последнего звонка.