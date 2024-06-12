Названа причина обысков у старшего брата Максима Галкина*

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Обыски в компании Дмитрия Галкина, старшего брата юмориста Максима Галкина*, связаны с уголовным делом о хищении в Минобороны России, сообщает РБК со ссылкой на источник.
По словам источника, компания, вызвавшая интерес следователей, занимается ремонтом бронетранспортеров. В ходе обысков из офиса компании были изъяты носители информации и офисная техника. Следственные действия также проводились в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе.
Ранее стало известно об обысках у старшего брата Максима Галкина* Дмитрия.
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Артем Кузьмин