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Названа причина обысков у старшего брата Максима Галкина*

РБК: у брата Максима Галкина* прошли обыски по делу о хищении в Минобороны
12 июня 2024, 22:36
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Обыски в компании Дмитрия Галкина, старшего брата юмориста Максима Галкина*, связаны с уголовным делом о хищении в Минобороны России, сообщает РБК со ссылкой на источник.


По словам источника, компания, вызвавшая интерес следователей, занимается ремонтом бронетранспортеров. В ходе обысков из офиса компании были изъяты носители информации и офисная техника. Следственные действия также проводились в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе.

Ранее стало известно об обысках у старшего брата Максима Галкина* Дмитрия.

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#рф
В московском метро обрушился потолок
12 июня 2024, 22:10

Фото: iStock/Andrey Orekhov

В московском метро на станции «Третьяковская» обрушился карниз над пересадочной лестницей.
Об этом 12 июня сообщили в Telegram-канале «Новости Москвы».

Отмечается, что никто не пострадал.

Добавим, что за сегодняшний день это уже второе похожее ЧП в столичной подземке. Ранее остановилось движение от станции метро «Текстильщиков» до «Котельников»

Причиной оказалось дерево, которое упало на пути из-за непогоды, сильного ветра и ливня.

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США приближаются к небывалой природной катастрофе
Daily Mail: США грозит девятибалльное землетрясение и цунами высотой 30 метров
12 июня 2024, 21:57

Фото: istockphoto.com/maconline99

США могут столкнуться с разрушительными последствиями девятибалльного землетрясения и 30-метрового цунами, как пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых.
В статье отмечается, что подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение, которое будет даже более разрушительным, чем ожидаемая «большая встряска» в Калифорнии.

Разлом в этом регионе состоит не из одной сплошной полосы, а разделен на четыре сегмента. Это открытие предвещает огромную катастрофу, так как тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, создавая давление и рискуя вызвать мощное девятибалльное землетрясение.

По мнению ученых, такое стихийное бедствие может вызвать цунами высотой до 30 метров и более, а также привести к гибели свыше 10 000 человек.

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#сша
#человек
#землетрясение
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Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали
12 июня 2024, 20:18

Фото: iStock/BogdanV

Под Первоуральском в Свердловской области, рядом с базой отдыха «Светофор», американский легкий четырехместный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку. Об этом сообщил Telegram-канал 112, ссылаясь на свои источники.
По данным канала, в вертолете находились два человека.

«Они пострадали, сейчас их госпитализируют», — указано в сообщении.
В конце мая представитель Росавиации Артем Кореняков сообщил, что вертолет Ми-8 получил повреждения стоек шасси и хвостовой балки при жесткой посадке в Мурманской области, но пассажиры не пострадали.

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#пассажиры
#вертолёт
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Ребенок с мужчиной погибли при падении дерева на пляже в Подмосковье
12 июня 2024, 19:53

Фото: istockphoto/aga7ta

В подмосковном Щёлково ребенок и мужчина погибли при падении дерева во время грозы
«На пляже в Щелковском городском парке из-за непогоды дерево упало и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там работают следователи, полицейские и скорая помощь», — сообщил представитель МЧС, пишет РИА Новости.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала, что в Щелкове начата доследственная проверка. По ее словам, погибли местный житель и его 9-летний внук.

По предварительным данным, они возвращались с пляжа через парк и во время сильного ветра с дождем укрылись под деревом. В какой-то момент часть дерева упала на них, причинив смертельные травмы.

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В Германии нашли тело пропавшей девятилетней девочки из Украины
Bild: В Германии нашли тело убитой 9-летней девочки из Украины
12 июня 2024, 15:44

Фото: iStock/eranicle

Правоохранительные органы опознали тело девятилетней украинки, найденное накануне в лесу. Об этом информирует Bild.
Напомним, ребенок пропал без вести 3 июня по дороге в школу. Одной из возможных причин исчезновения девочки является ее встреча с биологическим отцом, которого ранее видели в Чехии.

Тело малышки обнаружили вдали от лесных тропинок, в зарослях непроходимой местности. Согласно данным полиции, девочка стала жертвой преступления. В настоящее время расследуется дело об убийстве.

Уточняется, что по результатам следствия и экспертизы, нет никаких доказательств того, что ребенок стал жертвой сексуального преступления.

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Глава Бурятии: участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим

Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
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#девочка
#германия
#украина
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Глава Бурятии: участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим
12 июня 2024, 15:38

Фото: iStock/globalmoments

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ.
Глава Бурятии отметил, что администрация держит ситуацию на контроле. Цыденов отметил, что правоохранительные органы уже установили личности всех участников преступления.

По его словам, все понесут наказание: и родители, и подростки. Выяснилось, все подростки, избивавшие девушку, из проблемных семей.

Некоторых родителей уже привлекали к ответственности за уголовные преступления. Примечательно, что один из подростков уже был судим.

Ранее сообщалось, что группа подростков обрила девочку, после чего избила по неустановленной в настоящее время причине.

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Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына

Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
#подростки
#родители
#наказание
#администрация
#драка
#бурятия
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Сдавшая гендиректора ЧЭМК сутенерша на суде рыдала и просила не отрывать от сына
12 июня 2024, 15:18

Фото: iStock/Zolnierek

Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом сообщила о нем в полицию, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.
Согласно информации источника, женщина обещала исправиться. В настоящее время на ее банковском счету хранится около 1,5 млн рублей.

Уточняется, что женщина долго жила в Иваново. В Челябинск ее позвала подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским.

После она нашла себе парня и переехала. Эта же подруга предложила Дарье Ф. обосноваться в Челябинске с целью работы у Ходоровского.

Напомним, генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован. Он будет находиться под стражей два месяца.

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#педофилия
#женщина
#челябинск
#суд
#тюрьма
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Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
Главу ЧЭМК Ходоровского арестовали до 10 августа по подозрению в педофилии
12 июня 2024, 12:10

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Уточняется, что Ходоровский будет находиться под стражей до 10 августа текущего года. Заседание суда проходило в закрытом для представителей средств массовой информации режиме.

В пресс-службе суда не уточнили, предъявлено ли задержанному обвинение и по какой статье. Ходоровский, который руководил предприятием с 2001 года, был задержан во вторник, 11 июня.

Ранее сообщалось, что в Карелии арестовали учителя английского языка за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей.

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#заседание
#девочка
#суд
#педофилия
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В США задержали восемь выходцев из страны Средней Азии за связь с ИГ*
NBC: в США задержали восемь уроженцев Таджикистана за связь с ИГ*
12 июня 2024, 10:30

Фото: iStock/rarrarorro

В США были задержаны восемь уроженцев Таджикистана, их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом информирует телеканал NBC.
Отмечается, что подозреваемые были задержаны в процессе рейдов ФБР в трех городах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Фигуранты дела попали на территорию Штатов из Мексики.

Согласно информации источника, двое из злоумышленников оказались в США еще весной прошлого года. ФБР следило за обвиняемыми на протяжении нескольких месяцев. В настоящее время уроженцам Таджикистана еще не предъявили обвинения. Правоохранительные органы обосновали их задержание нарушением иммиграционного законодательства.

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* запрещённая в России террористическая организация
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