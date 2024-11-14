Названа причина обрушения моста в Крыму

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Мост в Крыму обрушился из-за перегруженной на почти 13 тонн фуры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на начальника пожарно-спасательного отряда ведомства по региону Сергея Сорокина.
По его словам, перед мостом был установлен специальный знак, указывающий максимальный груз, с которым можно выезжать на мост, – не более 18 тонн. При этом фура перевозила порядка 30 тонн, из-за чего и произошло обрушение.
13 ноября стало известно, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему, минимум два человека пострадали. Происшествие произошло на дороге Джанкой — Маслово. Когда мост обрушился, по нему ехала фура и легковой автомобиль — оба транспортных средства рухнули на железнодорожные пути.
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«На данный момент проводятся работы по разбору завалов при помощи инженерной техники, а также восстановительного поезда... Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты. Сил хватает, справляемся», – рассказал Сорокин.
13 ноября стало известно, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему, минимум два человека пострадали. Происшествие произошло на дороге Джанкой — Маслово. Когда мост обрушился, по нему ехала фура и легковой автомобиль — оба транспортных средства рухнули на железнодорожные пути.
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Элина Позднякова